경산시, 2026년 계량기 정기검사 실시

▲경산시, 2026년 계량기 정기검사 안내 포스터ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 오는 9~20일까지 상거래용으로 사용되는 계량기(저울) 정기검사를 실시한다고 밝혔다.

계량기 정기검사는 게량기의 정확도를 유지하고 불법 계량기 사용을 방지하기 위해 2년마다 실시하는 법정 검사다.

주요 검사 항목은 영점의 정확성, 법정 사용오차 초과 여부, 계량기 변조 여부 등이다.

검사대상은 정육점, 대형마트, 전통시장 등에서 사용하는 10t 미만의 상거래용 비자동저울이다. 다만, 지난해 또는 올해 검정이나 교정을 받은 저울과 판매를 위해 진열 중인 저울 등은 검사대상에서 제외된다.

검사는 15개 읍·면·동 행정복지센터를 순회하며 진행되며, 이동이 어렵거나 다수의 저울을 보유한 사업장은 출장검사를 받을 수 있다.

검사에 합격한 계량기에는 합격필증을 부착하며, 불합격한 계량기에는 사용중지 표시증을 부착하고 폐기하거나 수리 후 재검사를 받도록 한다.

조현일 경산시장은 “정기검사를 받지 않은 계량기를 사용하면 과태료가 부과될 수 있으므로 대상 사업장에서는 빠짐없이 검사를 받아주시길 바란다”며, “소비자 보호와 공정한 상거래 질서 확립을 위해 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.