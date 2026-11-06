(사)한국영상미디어교육협회, 'Do Docs!' 성과공유회 성료…신진 창작자 21인 다큐멘터리 기획 공개

사단법인 한국영상미디어교육협회(미디액트)는 5일 서울 마포구 인디스페이스에서 다큐멘터리 신진 창작자 양성 프로젝트 'Do Docs!'의 성과공유회를 개최했다고 밝혔다.

제작사와 방송사 관계자, 영화제 프로그래머, 평론가, 다큐멘터리 연구자 등 100여 명이 참석한 가운데 열린 성과공유회에는 창작자 21명이 기획한 다큐멘터리 21편의 트레일러가 공개됐다.

행사는 작품별 트레일러 상영과 기획 발표, 질의응답 순으로 진행됐다. 창작자들은 직접 무대에 올라 기획 의도와 제작 과정, 향후 필요한 협업 계획을 설명했다.

이날 공개된 기획들은 탈북민, 민간인 학살 피해자, 아이돌 연습생, 난민, 돌봄 당사자, BL(Boy's Love) 문화 향유자 등 기존 미디어에서 소외된 사람들의 목소리를 기록하며 우리 사회의 다양한 단면을 드러냈다.

한편 이날 성과공유회에서는 우수 기획자에게 주어지는 '오늘의 다큐멘터리스트'에 추병진·오현주·김국희 감독이 선정됐다. 추병진 감독의 <나의 운전 일지>는 발달장애인이 운전면허 취득에 나서는 과정을 다루며 사회적 차별과 개인의 성장을 담는다. 오현주 감독의 <우리는 기꺼이>는 돌보는 사람이자 돌봄을 받는 사람의 위치에서 혈연을 넘어선 돌봄의 대안을 탐색한다. 김국희 감독의 <그 OO은 비엘을 본다>는 BL을 소비하고 창작하는 다양한 계층의 사람들을 만나며 사회·문화적 맥락을 살핀다.

'오늘의 다큐멘터리스트'는 제작사·배급사·다큐멘터리 관련 재단·영화제 프로그래머 등으로 구성된 외부 심사위원단과 멘토단 등이 사회적 가치와 독창성·완성도, 발전 가능성 등을 기준으로 선정했다. 멘티 간 상호 평가 결과도 반영됐다. 협회는 주제의 사회적 필요성 뿐 아니라 관객과 만나는 방식까지 함께 고려했다고 설명했다.

▲ 5일 서울 인디스페이스에서 'Do Docs!' 성과공유회가 진행되고 있다. ⓒ(사)한국영상미디어교육협회 제공



'Do Docs!'는 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '2026년 콘텐츠 창의인재동반사업'의 일환으로 협회가 운영하는 다큐멘터리 창작자 육성 프로그램이다. 협회는 방송과 영화, OTT 등 다양한 분야에서 활동할 신진 창작자 21명을 선발해 지난 5월 1일부터 약 6개월 반 동안 교육 과정을 운영했다.

멘토진은 PD와 감독, 작가, 프로듀서 등 다큐멘터리 현장 전문가 11명(김민지·박정남·양희·염지선·오정훈·이장하·이혁래·임정화·조소나·주현숙·한상호)으로 구성됐다. 멘토들은 방송 다큐멘터리의 기획과 구성부터 독립 다큐멘터리 제작, 국제 공동제작, 생성형 AI 활용까지 다양한 창작 경험을 전했다.

멘토링은 멘티당 총 156시간 이상 진행됐다. 창작자들은 작품의 주제와 형식에 맞춘 멘토링을 거쳐 다큐멘터리 기획안과 5분 이내 트레일러를 완성했으며, 제작 과정에서 마주하는 현실적인 과제도 함께 검토해 실질적인 제작이 이루어질 수 있도록 했다.

주현숙 멘토는 "앞으로 1~2년 사이 주목받을 다큐멘터리 영화들을 한눈에 만나볼 수 있는 자리였다"며 "젊고 혁신적인 감각으로 선보인 각 작품들의 완성이 기대된다"고 말했다.

협회는 "이번 프로젝트를 통해 신진 창작자들이 자신만의 시선을 담은 다큐멘터리를 개발하고 실제 제작으로 이어갈 수 있는 기반을 마련하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 목소리를 담은 작품이 관객과 만나 창작자가 꾸준히 활동할 수 있는 다큐멘터리 생태계를 조성하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

협회는 성과공유회 이후에도 온라인 쇼케이스 홈페이지에 21편의 기획을 소개하고, 창작자와 제작사 간 연결을 이어갈 계획이다. 다큐멘터리 작업을 이어가기 위한 경력지도 프로그램도 후추 운영할 계획이다.

2009년 설립된 한국영상미디어교육협회는 시민들의 참여와 후원으로 운영되는 국내 최초 공공영상미디어센터다. 모든 이를 위한 미디어교육, 시민들의 자율적 영상 제작, 진보적이고 실험적인 독립영화 활성화를 위해 창작 지원, 교육, 장비 대여, 정책 연구 등의 활동을 하고 있다.