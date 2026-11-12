[NBS] '李대통령 SNS 소통 줄여야' 51% vs '계속해야' 42%

이재명 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 44%, '잘못하고 있다'는 부정 평가가 47%로 집계된 여론조사 결과가 12일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 9~11일 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 실시해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과다. 긍정 평가는 2주 전 조사에 비해 2%포인트(P) 하락했고 부정 평가는 3%P 높아졌다.

연령별로 긍정 평가는 40·50대에서 60%로 가장 높았고 30대(28%)와 20대(31%)에서 낮았다. 지역별로는 대구/경북(24%)에 이어 서울(34%)에서 낮았다. 중도층은 긍정(43%), 부정(46%)로 나타났다. 국정운영 신뢰도는 '신뢰한다'와 '신뢰하지 않는다'는 응답이 47%로 동일했다.

이 대통령이 SNS나 유튜브 등을 통해 정책 방향이나 입장을 직접 밝히는 소통 행보에 대해선 '충분한 검토 없는 발언으로 혼란이 우려되어 줄여야 한다'는 응답이 51%로, '국민과 직접 소통할 수 있어 지금처럼 계속해야 한다'(42%)보다 높게 나타났다.

'계속해야 한다'는 응답은 40대와 50대에서 절반을 넘었고, 다른 연령대에선 모두 '줄여야 한다'는 응답이 더 높았다.

조작기소 특검법이 국회를 통과한 데에 대해선 '잘된 일' 41%, '잘못된 일' 39%로 비슷한 수준으로 나타났다. '잘된 일'이라는 응답은 40·50대에서 높았고, 그 외 연령대에선 '잘못된 일'이라는 응답이 높았다.

정당지지도는 더불어민주당 35%, 국민의힘 25%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 1%, 진보당 1% 순이었다. 민주당은 지난 조사 대비 1%P 하락했고 국민의힘은 변함이 없었다.

정책 부문별로 가장 잘 추진할 것 같은 정당을 물은 결과, 부동산 정책에 관해선 국민의힘(34%)이 더불어민주당(29%)보다 높은 평가를 받았다. 특히 부동산 분야에서 국민의힘의 우세는 30대(국민의힘 48%, 민주당 14%)에서 특히 두드러졌다. 복지, 외교통상, 고용, 양극화 해소 등 그 외 분야에선 모두 민주당이 높았다.

휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접으로 이뤄진 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P, 응답률은 14.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.