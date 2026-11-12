트럼프 직접 유세도 안 통했다…공화당 아성 '미시시피'마저 44년 만에 민주당으로

미 중간선거 압승을 거둔 민주당이 공화당 강세 지역에서 또 다시 상원의원을 배출할 것으로 보인다. 미 남부 미시시피주 상원의원 선거에서 승리할 것으로 예측되면서 민주당 예상 상원의원은 55석으로 늘어났다.

11일(이하 현지시간) 미국 방송 CNN은 미시시피주 지방검사 출신의 스콧 콜롬 민주당 상원의원 후보가 현직 상원의원인 신디 하이드-스미스를 꺾는 "대이변"을 일으킬 것이라고 예측했다. 미시시피주는 1982년 이후 민주당 소속 상원의원을 배출하지 못한 곳이다.

<AP>통신 역시 콜롬 후보가 하이드-스미스 의원을 누르고 당선될 것이라고 예측했다. 개표가 99% 진행된 현재 콜롬 후보는 47만 3336표를 얻어 46만 8667표를 받은 하이드-스미스 의원에 약 4000표 정도 앞서있다.

통신은 여전히 근소한 차이임에도 콜롬 후보를 당선자로 예측한 이유에 대해 최종 집계대상이었던 '진술서 투표'(Affidavit Ballots)를 포함한 개표 결과가 더해졌기 때문이라고 설명했다.

진술서 투표는 선거 당일 현장에서 유권자의 투표 자격이나 신원을 즉시 확인할 수 없을 때, 일단 투표를 허용한 뒤 사후 검증을 거쳐 유효표로 인정할지 결정하는 제도다. 유권자가 투표할 때 투표 용지 뒷면에 인쇄된 진술서에 개인 정보를 적은 뒤 5일 이내 본인의 신분을 증명하면 유효표로 인정된다.

통신은 미시시피주 각 카운티에서 개표를 완료한 뒤 콜롬 후보가 43표 앞서 있었으나 진술서 투표 개표가 시작되면서 격차가 벌어졌다고 설명했다. 특히 콜롬 후보는 공화당 지지세가 가장 강한 일부 지역을 제외한 주 전역에서 하이드-스미스 후보를 큰 차이로 따돌렸다고 통신은 보도했다.

통신은 잭슨 카운티 당국이 2173표를 추가로 집계해 발표한 직후에 콜롬 후보의 승리를 선언했다. 이를 두고 통신은 "하이드-스미스 후보가 역전하려면 잭슨 카운티와 같이 공화당 지지 성향이 강한 지역에서 표를 확보해야 했다. 하지만 실제로는 콜롬 후보가 1%포인트가 조금 넘는 차이로 승리했다"라며 예측 이유를 밝혔다.

CNN은 콜롬 후보가 선거 운동의 핵심 의제로 '물가 부담'을 내세웠다며 승리 요인을 분석했다. 하이드-스미스 후보가 소고기 가격 상승에 대한 질문을 받자 "선택할 수 있는 단백질(고기 종류)은 아주 많다"고 답했는데, 콜롬 후보 측이 이를 비판하는 광고를 내보내며 유권자들의 표심을 파고들었다는 설명이다.

방송은 "선거가 접전 양상으로 흐르면서 카멀라 해리스 전 부통령을 비롯한 민주당의 유력 인사들이 선거 막판에 콜롬을 지원하기 위해 나섰고, 민주당 슈퍼팩(Super PAC)들도 그를 위해 자금을 투입하기 시작했다"며 미시시피주가 접전 지역으로 부상했다고 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 미시시피주를 방문해 공화당 지지층 결집을 위한 유세를 펼치기도 했다.

방송은 "공화당의 아성에서 거둔 그의 승리는 전쟁과 국내의 높은 물가 문제로 고심하던 공화당이 중간선거에서 얼마나 어려운 상황에 처했는지를 잘 보여준 것"이라고 평가했다. 실제 이번 선거에서 공화당은 수십년 텃밭이었던 텍사스, 캔자스, 사우스캐롤라이나 등의 상원의원 선거에서 패배했다.

▲11일(현지시간) 스콧 콜롬 후보가 CNN과 AP 등 언론사들의 당선 확정 예측 소식을 들은 뒤 기뻐하고 있다. ⓒAP=연합뉴스

이번 미시시피주의 선거는 흑인 남성인 민주당 후보와 백인 여성인 공화당 후보가 맞붙었다는 점에서도 눈길을 끌었다. CNN은 "43세인 콜롬은 남북전쟁 직후인 이른바 '재건시대' 이후 미시시피주에서 주 단위 공직에 선출된 최초의 흑인"이라고 소개했다.

3선을 노리던 하이드-스미스 의원은 영상 메시지에서 "우리가 바랐던 결과는 아니지만, 미시시피 유권자들의 결정을 존중한다"며 "스콧 콜롬에게 축하를 전하며, 우리 위대한 주를 대표하는 막중한 책임을 맡게 된 그가 앞으로 잘 해나가기를 바란다"라는 선거 승복 메시지를 발표했다.

한편 아직 명확한 당선자가 가려지지 않은 알래스카주 역시 공화당이 강세인 지역 중 한 곳인데, 개표가 84% 진행된 현재 민주당의 메리 펠툴라 후보가 11만 8926표를 얻어 11만 4676표를 받은 댄 S. 설리번 현직 알래스카 공화당 상원의원을 약 4000표, 1.7%포인트 정도 앞서 있다. CNN은 펠툴라 후보가 당선 가능성이 조금 더 높다고 예측하고 있다.