8개국 유소년, 수원서 축구로 하나 된 '2026 빅버드 월드컵' 성료

경기도수원월드컵경기장관리재단(월드컵재단)은 지난 6일부터 7일까지 수원월드컵경기장 일원에서 개최한 국제 유소년 축구대회 '2026 빅버드 월드컵'을 성황리에 마무리했다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 지난해 5개국이 참가했던 '빅버드 축구페스티벌'을 8개국 규모로 확대 개최한 행사로, 한국을 비롯해 미국·일본·중국·베트남·태국·말레이시아·홍콩 등 8개 국가·지역에서 선수단과 지도자, 학부모, 관람객 등 약 1000명이 함께했다.

전 세계 각국의 유소년들의 축구 우정을 다지고 해외 축구 가족들이 함께 어울리는 행사로 유소년 축구 국제 교류의 지평을 넓힌 것으로 평가된다.

대회 첫날인 6일에는 국내 유소년 선수들이 참가하는 학년별 대회가 진행됐고, 7일에는 한국 대표 수원FC와 해외 7개 팀이 참가하는 국제대회가 펼쳐졌다.

국제대회 관련 수원월드컵경기장에서 열린 결승전에서 한국 대표 수원FC는 홍콩의 텐마 더신위안(Tianma Dexinyuan)을 6대 0으로 꺾고 우승을 차지했다. 경기 종료 후에는 참가 선수들에게 기념 메달을 전달하고 트로피를 수여하며 대회를 마무리했다.

재단 관계자는 "이번 대회는 국내 유소년 선수들에게 국제경기 경험을 제공하고, 해외 선수들과의 교류를 통해 서로 다른 문화에 대한 이해와 우정을 쌓는 계기가 됐다"며 "특히 지난해보다 참가 국가를 확대하며 국제 유소년 축구 교류의 기반을 한층 넓혔다는 점에서 의미를 더했다"고 전했다.

김화준 월드컵재단 사무총장은 "앞으로도 해외 축구기관과의 교류를 지속적으로 확대하고, 수원월드컵경기장이 국내외 유소년 선수들이 함께 성장하고 소통하는 국제 스포츠 교류의 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.