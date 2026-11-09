트럼프 "중국서 푸틴·시진핑 만난다"… 미중러 '빅3 회동' 성사되나

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중국에 방문해 시진핑 중국 국가 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만남을 가질 것이라고 밝혔다. 러시아 측에서 의제 초안을 협의하고 있다고 밝힌 데 이어 트럼프 대통령까지 이같이 언급하면서 3자 정상회담의 가능성이 높아지는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

8일(이하 현지시간) 미국 플로리다주의 웨스트팜비치에서 기자들과 만난 트럼프 대통령은 "중국에 갈 예정이다. 푸틴 대통령, 시진핑 주석이 함께하는 회담이 열릴 것 같은데, 흥미로운 자리가 될 것"이라고 말했다고 미국 방송 폭스뉴스가 전했다.

트럼프 대통령은 해당 회담에서 "비핵화를 비롯해 여러 가지 사안에 대해 폭넓게 논의할 생각"이라며 "우리는 이란에서의 전쟁을 끝내려고 노력하고 있으며, 현재 상황은 잘 진행되고 있다"라고 말했다.

앞서 이날 드미트리 페스코프 러시아 대통령 대변인이 러시아 매체 <베스티>와 인터뷰에서 "(러시아와 미국, 중국) 각 국가가 회담 의제에 관한 제안을 준비하고 있다. 어떤 의제는 한쪽이 선호하는 반면 다른 쪽은 전혀 부적절하다고 여길 수도 있기 때문에, 이와 관련해 합의가 이루어져야 한다"라고 말해 회담 준비에 착수했다고 밝힌 바 있다.

페스코프 대변인은 이어 "만약 합의에 도달하여 실제로 회담이 성사된다면, 이는 전 세계의 이목을 집중시킬 매우 중요한 논의의 장이 될 것"이라고 덧붙였다.

이에 실제 회담이 열릴 것인지에 관심이 높아지는 가운데, 오는 10~11일 미국과 러시아, 우크라이나가 아랍에미리트(UAE)의 아부다비에서 종전 협상을 가지는 등 정상회담을 위한 사전 합의 사항들을 협의하기 위한 움직임을 본격화하고 있어 실제 3자 정상 회담이 이뤄질 가능성도 배제할 수 없다.

▲도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 플로리다 웨스트팜비치에서 기자들과 만나 질문에 답하고 있다. ⓒAP=연합뉴스

다만 러시아-우크라이나 전쟁뿐만 아니라 미국과 이란 간 전쟁도 주요한 논의 사안인 만큼, 미-이란 협상의 진전 여부도 주요한 변수가 될 것으로 보인다.

이와 관련 트럼프 대통령은 이날 미국 방송 CNN과 인터뷰에서 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방 관련 협상이 진전되는 한 미국이 이란과 다시 전쟁을 벌여야 할 상황은 "일어날 가능성이 매우 낮다"고 말했는데, 방송은 그가 이러한 말을 다섯 번 반복했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 미국 방송 CBS의 <60분>에 출연해 중간선거가 끝난 지금 전쟁을 확대할 계획이 있느냐는 질문에 "글쎄, 그럴 생각은 없다. 그럴 이유가 없다고 생각한다"라고 말하기도 했다.

하지만 마코 루비오 미 국무장관은 파리에서 열릴 예정인 주요 7개국(G7) 외무장관 회의 출국 길에 기자들과 만나 중재국을 통해 이란과 진행중인 협상에 대해 "돌파구를 찾기 직전 단계라고 보기는 어렵다"며 "이란 측의 요구 사항은 단순히 받아들일 수 없는 수준이 아니라, 어떤 경우에는 터무니없고 황당하며 현실성이 전혀 없다"라고 말해 양국 간 이른 시일 내 합의를 기는 어려운 상황이라고 전했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 사회관계망서비스(SNS)인 'X'의 본인 계정에 "미국 유권자들이 선택을 했다. 이제 백악관이 선택할 시간"이라며 "우리의 2일 제안은 여전히 유효하다. 우리의 요구 사항을 충족해라"라고 미국을 압박하기도 했다.

그는 "우리의 '2일 제안'은 여전히 ​​유효하다. 모든 전선에서의 전쟁 종식을 포함한 요구 사항들을 수용한다면, 그 결과를 보게 될 것"이라면서도 미국이 전쟁을 선택한다면 이란군이 "지옥같은 재앙을 퍼부을 것"이라고 경고했다.

아라그치 장관이 말한 '2일 제안'은 지난 9월 이란이 호르무즈 해협 개방을 위해 미국에 제시했던 '7일 제안'이 이틀 안에 이행될 수 있도록 압축된 내용이라고 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인이 지난 2일 밝힌 바 있다.

이란의 7일 제안은 1~5일 차에 모든 전선에서 전투를 중단하고 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제, 이란산 원유 수출 제재 면제, 이란 자산 동결 해제 등을 실시할 경우 6일차에 호르무즈 해협을 개방하고 7일 차에 미국과 협상을 진행하겠다는 계획을 담고 있는 것으로 알려졌다.