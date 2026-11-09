백제 무왕 '익산 천도' 기록 담긴 '관세음응험기' 국내 최초 공개된다

백제 무왕의 '익산 천도' 기록을 담은 '관세음응험기(觀世音應驗記)'가 국내 최초로 공개된다.

전북자치도 익산시는 국립익산박물관과 공동으로 오는 10일부터 내년 2월 9일까지 국립익산박물관 기획전시실에서 특별전 '명명백백(明明白白) 제석사, 백제 왕실 사찰을 밝히다'를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 전시에서는 '관세음응험기'가 국내에서는 처음으로 공개될 예정이어서 세간의 관심이 집중되고 있다.

▲관세음응험기(觀世音應驗記) ⓒ익산시

일본 교토 쇼렌인(청련원, 靑蓮院)에 소장된 이 고문헌에는 백제 무왕의 익산 천도와 제석사 건립, 639년 발생한 화재와 사찰을 다시 세우는 과정 등이 기록돼 있다.

국내 고대 사서에서는 확인되지 않는 '익산 천도' 기록이 유일하게 담겨 있어 백제 왕도 익산의 역사적 위상을 살펴볼 수 있는 중요한 사료로 평가된다.

익산시는 원광대학교 마한백제문화연구소와 지난해 '관세음응험기' 학술대회 개최, 번역서 발간을 통해 익산 천도 기록과 제석사 관련 내용을 처음으로 국내에 소개했다.

또 제석사는 백제 무왕이 왕궁 동쪽 약 1.3㎞ 지점에 세운 왕실 사찰로 칠층목탑을 갖추고 왕실과 나라의 평안을 기원하던 공간이다.

▲사이노페사지출토 소조상 ⓒ익산시

▲악귀상 ⓒ익산시

백제 왕궁과 함께 당시 익산 왕도를 구성하는 중요 사찰이며 오늘날에는 절터와 발굴조사에서 출토된 유물을 통해 그 흔적을 살펴볼 수 있다.

이번 특별전에서는 그동안 번역과 연구를 통해 살펴봤던 문헌의 원본을 국내에서 처음 만나볼 수 있다. 문헌에 기록된 정관13년(貞觀十三年, 639년) 화재와 제석사지 발굴조사에서 확인된 불에 탄 유물을 함께 살펴보며 기록과 유물이 전하는 제석사의 역사를 확인할 수 있다.

이와 함께 백제왕궁박물관과 국립익산박물관, 국립부여문화유산연구소 등 여러 기관에 흩어져 있던 제석사지 출토 소조상 조각을 비교·결합한 새로운 조사 성과도 선보인다.

전시는 △다시 짓는 제석사 △진흙에 새긴 세계, 그 찬란한 조각들 △불멸의 기록 등 3부로 구성된다.

최정호 익산시장은 "최초로 전시되는 관세음응험기는 백제왕도 익산의 정체성을 담은 보물로 익산역사의 진정성과 위상을 높이는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 관계기관과 협력해 백제 역사문화유산의 가치를 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 말했다.