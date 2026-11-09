끝나지 않는 與 '신천지 내홍', 연장전?…친명-친청 '해석 투쟁' 돌입

더불어민주당의 '당원정비TF'의 신천지 집단입당 의혹 조사 결과를 두고 친명계(親이재명)와 친청계(親정청래) 간의 '해석투쟁'이 이어지고 있다. 김민석 당대표가 지난 3일 의원총회에서 "조사 결과 '3자 비밀연합'의 증거는 없었다"고 전격 사과 입장을 밝혔지만, 논란이 끝나지 않고 있는 것.

친청계는 "전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 약 3300명"이라며 "전체 투표 참여 인원의 고작 0.4%를 가지고 석달이나 우리 당을 이렇게 헤집어 놓은 것"이라고 김민석 대표를 겨냥하고 있다. 반면 친명계에선 "신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다"며 "불법 정치 개입에 대한 단호한 전쟁을 선언한다"는 등 반격이 나왔다.

친청 이성윤 최고위원은 9일 오전 경북 구미에서 열린 당 최고위원회의 모두발언에서, 당 의원들이 비공개로 열람 중인 신천지 의혹 조사결과와 관련해 "언론보도를 보면 이번 전대 당시 투표권을 가진 신천지 교인은 약 3300명, 전체 투표 참여인원의 고작 0.4% 수준"이라며 "그 인원이 모두 투표를 했는지, 누굴 찍었는지도 모른다"고 꼬집었다.

이 최고위원은 이어 김 대표를 겨냥 "고작 0.4%를 가지고 석달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓은 건가"라며 "당대표 스스로 신천지를 우리 당에 끌어들이고, 석달 동안 마치 상당한 증거가 있는 것처럼 말하더니, 사과라는 몇 마디 말로 퉁치고 '이제 넘어가 달라'고 하면 앞으로 우리 당이 어떻게 되겠나"라고 비판했다.

이 최고위원은 "누군가 거짓 의혹을 뒤집어 씌워 경선을 치르고, 당선된 뒤에는 적당한 말로 떼우면 그만이란 말인가"라며 "조사 결과의 비공개 열람으로 확인된 건 반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합이나 조직적 개입 의혹은 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없는 명백한 거짓이자 성공한 정치공작이라는 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 김 대표가 자리한 면전에서 "1995년 전두환 내란사건을 수사한 당시 서울지검 공안1부장은 '성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다'는 황당한 궤변으로 전두환에게 면죄부를 줬다"며 "반·분·신 연합 의혹을 제기한 것도 이런 논리 대로 '거짓이지만 성공한 정치공작'이기 때문에 문제가 안 된다는 것인가"라고 빗대기도 했다.

이 최고위원은 그러면서 "TF의 조사결과는 있는 그대로 전면 공개하고, (김 대표는) 뭐가 잘못인지 인정하고, 피해자 당원들에게 직접 사과해야 하며, 재발방지 약속도 해야 진정한 사과다"라고 김 대표를 압박했다. 그는 "(김 대표가) 이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다"고도 덧붙였다.

▲더불어민주당 김민석 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이성윤 최고위원이 김 대표의 8·17 전당대회 당시 신천지 교인 집단 입당 의혹 제기와 관련해 발언하는 것을 듣고 있다. ⓒ연합뉴스

반면 지난 전대에서 정청래 의원에게 공세를 취했던 친명계 송영길 의원은 이날 조사결과 열람 직후 국회에서 기자회견을 열고 "TF 조사 결과 신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다"고 주장하며 "종교를 빙자한 반사회적인 범죄와 불법 정치 개입에 단호히 맞서겠다"고 역공을 폈다.

송 의원은 특히 김 대표에 대한 '책임론'을 제기하고 있는 친청계를 겨냥 "이 사안을 단순히 특정 계파의 책임 공방으로 끝내서는 안 된다", "신천지 문제로 우리가 서로 싸워서는 안 된다"며 "우리가 맞서야 할 대상은 종교를 빙자한 조직적 가입과 불법 정치 개입"이라는 등 견제구를 던졌다.

송 의원은 그러면서 "당 지도부는 관련 명단의 확인 범위와 조사 결과를 검증하고 추가 조사가 필요한 대상에 대한 전수조사에 착수해야 한다"며 "조직적 동원을 지시하거나 주도한 사실이 확인되면 당헌·당규에 따라 엄중한 조치를 해야 한다"고 주장했다. "긴급 징계 요건이 충족되는 경우 비상징계권을 발동해야 한다"고도 했다.

송 의원은 신천지 가입 규모가 '유의미하지 않은 수준'에 불과하다는 친청계 측 주장에 대해서는 "지금 언론에 나온 대로 보면 거의 1만 명이 넘는 숫자가 들어왔다는 것 아닌가"라며 "이번 조사를 보니까 아주 확실하게 조직적으로 침투한 것이 확인됐고 상당한 숫자가 들어와 있는 게 확인된 것"이라고 반발했다.

송 의원은 "이 숫자가 150만 권리당원에 비하면 별게 아니라고 볼 수 있는 분도 있겠지만, (신천지) 이들은 엄청난 동원력을 갖는 강력한 종교집단"이라며 "이런 강력한 조직이 (당 경선) 여론조사에 조직적으로 개입한다는 것이 별거 아니라고 하는 것은 너무 안일한 판단"이라고 비판했다.

송 의원은 "(1만 명 규모라는) 이것도 10만 명 명부를 가지고 했다는 건데, 30만 명으로 만약 비율을 따진다면 곱하기 3을 해야 될 것"이라고 경고하며, 당원 전수조사를 통한 '신천지 조직가입 당원' 확인 및 소명, 당원자격 박탈 과정을 진행해야 한다고 주장하기도 했다.

그는 "특히 (조사 자료에서) 진술과 정황 증거를 보면 신천지 전국장로회 사무총장과 홍보부장을 했던 분이 올해 2월 신천지를 탈퇴한 뒤 했던 진술이 자세하게 기록돼 있다"며 "거기를 보면 (그 관계자의 주장은) '이만희의 지시 없이는 입당할 수 없다'는 것이다"라고도 했다.

▲더불어민주당 송영길 의원이 9일 국회 당 사무총장실에서 민주당의 신천지 교인 당원 가입 의혹 조사 결과를 열람한 후 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

당 일각에선 이 같은 계파갈등의 확전을 우려하는 목소리도 나오고 있다. 김의겸 의원은 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "김 대표가 '신천지와 결탁을 했다거나 이런 증거는 없다'고 공식적으로 설명하고 사죄를 한 상태에서 '사실은 이렇다', '의혹은 여전히 남는다' 이런 사족을 붙이지 않았으면 좋겠다"고 말했다.

김 의원은 이어 '김민석 책임론'을 제기하고 있는 친청계 측에도 "김 대표가 사과할 때 좀 더 공개적이고 투명하게 사과를 해서 한꺼번에 좀 마무리를 지었으면 하는 아쉬움이 남는다"면서도 "더 이상 이 문제를 가지고 이상한 여운을 좀 안 남겼으면 좋겠다"고 자제를 촉구했다.