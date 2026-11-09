유튜브 라이브가 '짝퉁 명품 매장'으로…판매 일당 29명 검거

유튜브 라이브방송을 홈쇼핑처럼 활용해 해외 유명 브랜드의 위조상품을 판매해 온 일당 29명이 경찰에 붙잡혔다.

9일 부산중부경찰서에 따르면 경찰은 올해 6~9월 인천 연수구 일대 위조상품 비밀창고를 단속해 창고주 A씨(40대)와 전문 판매자 26명 등 총 29명을 상표법 위반 혐의로 불구속 송치했다. 현장에서는 정품 가격으로 120억원 상당인 위조상품 4736점을 압수했다.

▲위조상품 판매에 가담한 전문 판매자가 유튜브 라이브방송을 통해 상품을 소개하는 모습. ⓒ부산경찰청

이들은 샤넬·루이비통 등 해외 유명 브랜드의 위조 가방과 지갑을 비밀창고에 보관·전시하고, 유튜브 생방송을 통해 판매한 혐의를 받는다. 판매자들은 각자 운영하는 채널에서 실시간 댓글로 주문을 받은 뒤 방송이 끝나면 상품을 배송하는 방식으로 거래했다.

창고주 A씨는 위조상품과 방송 장소를 제공하고 판매자들과 일정 비율로 수익을 나눈 것으로 조사됐다. 창고 직원 B씨(40대)는 급여를 받으며 창고 계약과 판매자 섭외, 상품 유통 등을 담당했으며 판매자들은 A씨에게 주로 현금으로 수수료를 지급한 것으로 파악됐다.

특히 A씨는 경찰의 추적을 피하기 위해 비밀창고를 약 한 달 간격으로 옮기며 모두 4곳을 이용한 것으로 드러났다. 경찰은 관련 영상과 금융계좌 거래내역 등을 분석해 창고 운영부터 판매·배송에 이르는 유통 구조를 확인했다.

오태욱 부산중부경찰서장은 위조상품 범죄가 대형 창고와 온라인 유통망을 활용하는 방식으로 점차 조직화·광역화되고 있다며 공급과 보관, 판매 등 유통 과정 전반에 대한 추적과 단속을 강화하겠다고 밝혔다.