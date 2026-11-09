농진청 '농업 연구 협업용 AI' 첫발…농생명 특화 거대언어모델 완성 '화제'

전북자치도 혁신도시에 본청을 둔 농촌진흥청(청장 이승돈)이 '농생명 특화 거대언어모델'을 완성하고 농업 연구 협업을 위한 인공지능(AI) 시대의 본격적인 행보에 나섰다.

9일 농촌진흥청에 따르면 과학기술정보통신부에서 지원받은 그래픽 처리 장치(GPU)를 활용해 농생명 특화 거대언어모델(LLM) 개발에 성공하고 이를 바탕으로 '연구 협업용 인공지능' 개발에 착수했다.

'그래픽 처리장치(GPU)'는 인공지능의 복잡한 연산을 초고속으로 처리하는 인공지능의 핵심 두뇌이다.

▲농촌진흥청(청장 이승돈)이 '농생명 특화 거대언어모델'을 완성하고 농업 연구 협업을 위한 인공지능(AI) 시대의 첫 걸음에 나섰다. ⓒ프레시안

농촌진흥청은 지난 4월 과학기술정보통신부가 추진한 '범국가 인공지능 혁신을 위한 국가 인공지능 프로젝트'에 28개 부처 121개 과제 중 최종 선정돼 최신형 엔비디아(NVIDIA) B200 서버 4대를 지원받아 '농생명 특화 거대언어모델' 개발에 투입됐다.

연구진은 농생명 5개 학회와 협약으로 모은 학술논문 약 2만 편, 농촌진흥청 국제학술지 논문 약 1만 3000편, 연구보고서 약 3000건 등으로 인공지능을 학습시켰다.

이렇게 개발한 농생명 특화 거대언어모델은 답변과 함께 근거와 출처를 제시한다.

농촌진흥청은 '농생명 특화 거대언어모델'을 '나빅'에 탑재해 10월부터 청 내에서 시범으로 운영하고 있다.

'나빅(NABIC)'은 농촌진흥청 국립농업과학원이 운영하는 농생명 연구데이터 전문 정보센터로 농생명 자원의 유전체·대사체 자료처럼 연구에 필요한 국가 연구데이터를 모아 관리하고 연구자에게 제공 중이다.

농생명 특화 거대언어모델이 연구자 물음에 근거를 들어 답하는 단계라면, 연구 협업용 인공지능은 농생명 빅데이터를 분석해 연구 가설을 도출하고 분석·결과 해석까지 연구 전 과정을 연구자와 함께한다.

이태호 슈퍼컴퓨팅센터 센터장은 "과학기술정보통신부의 그래픽 처리 장치 지원으로 농생명 자료를 기관 안에서 직접 학습시킨 농생명 특화 거대언어모델을 완성할 수 있었다"며 "이를 바탕으로 연구자와 함께 연구를 설계하고 풀어 가는 인공지능 연구원 개발에도 성공할 것"이라고 말했다.