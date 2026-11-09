대전 온천교, 트램 건설로 16일부터 20개월간 4개 차로 통제

▲대전도시철도 2호선 온천교 개축공사 구간 및 교통 통제 안내도 ⓒ대전시

대전 도시철도 2호선 트램 건설로 오는 16일부터 유성구 대학로 온천교 일대 교통이 부분 통제된다.

대전시는 트램 운행에 필요한 교량의 구조적 안전성을 확보하기 위해 온천교 구교 개축공사를 시행한다고 밝혔다.

공사는 기존 구교를 철거하고 길이 64.4m, 폭 10m 규모로 다시 설치하는 것으로, 신교는 기존대로 유지된다.

교통통제 구간은 유성구 궁동 481번지부터 봉명동 608번지까지 온천교 일원 약 150m다. 통제 기간은 오는 16일부터 2028년 6월 30일까지 약 20개월이다.

공사 기간 기존 왕복 10차로 가운데 4개 차로가 통제돼 6개 차로만 운영된다.

유성온천역 방향은 기존 6차로에서 3차로로, 충남대학교 방향은 4차로에서 3차로로 각각 줄어든다.

이에 따라 평소 교통량이 많은 대학로 일대에서 출퇴근 시간대 교통혼잡이 가중될 것으로 예상된다.

대전시는 교통 불편을 최소화하기 위해 이동 거리에 따른 우회도로를 안내하고 현장 교통관리를 강화할 계획이다.

근거리 차량은 문화원로·온천서로·온천북로, 중거리 차량은 유성대로·계룡로·온천동로, 원거리 차량은 월드컵대로·천변도시고속도로 등으로 우회를 유도한다.

공사 초기에는 주요 교차로에 경찰과 모범운전자를 배치해 꼬리물기와 불법 주정차를 집중 관리한다.

주변 도로의 교통량과 통행속도도 상시 점검해 신호시간을 탄력적으로 조정할 방침이다.

차량 수요 분산을 위해 지역 기업체와 충남대, 자운대 등을 대상으로 유연근무제와 통근버스 이용을 독려하고, 공사구간과 주요 환승지점에는 타슈 임시대여소와 개인형 이동장치를 탄력적으로 배치한다.

공사장에는 방호벽과 가설방음벽을 설치해 차량 통행공간과 작업구간을 분리하고 경광등, 시선유도시설 등 안전시설도 확충한다.

최원석 대전시 도시철도건설국장은 “온천교 개축은 트램의 안전운행을 위한 필수 공사”라며 “교통대책을 지속적으로 보완하겠으니 시민들도 출발 전 교통정보를 확인하고 우회도로와 대중교통을 이용해 달라”고 당부했다.

한편 트램 건설에 따른 교량 개축공사로 동구 대동교는 2028년 6월까지 2개 차로, 서구 대덕대교는 2029년 5월까지 5개 차로가 각각 통제된다.