'최저임금' 반 토막도 안 되는 전북 예술인 연봉 '충격'…'전북형 성장사다리' 급하다

예향으로 이름이 난 전북자치도에서 활동하는 예술인들의 연봉이 올해 '최저임금'의 반 토막도 안 되는 것으로 나타나 충격을 주고 있다.

정종복 전북자치도의원(더불어민주당·전주3) 9일 열린 제433회 정례회 5분 자유발언에서 이 같은 전북 예술인 연봉 실태조사를 발표하고 '전북형 예술인 성장사다리' 구축이 시급하다고 주장했다.

정 의원에 따르면 올해 8월 기준 한국예술인복지재단의 도내 예술활동증명 완료 예술인은 6867명에 달하지만 이들의 예술활동 연평균 수입은 1055만 원에 그쳤다.

▲정종복 전북자치도의원(더불어민주당·전주3) 9일 열린 제433회 정례회 5분 자유발언에서 전북 예술인 연봉 실태조사를 발표하고 '전북형 예술인 성장사다리' 구축이 시급하다고 주장했다. ⓒ전북자치도의회

이는 올해 최저임금(월 215만6880원)을 연봉으로 계산한 2588만원의 40.7% 수준에 불과한 것이어서 충격으로 다가오고 있다.

또 75.7%는 연 1200만 원 이하로 생활하고 있으며 20대 청년 예술인은 2022년 대비 26.7% 줄어드는 등 생계위협을 느끼며 다른 지역으로 보따리를 싸고 있는 것으로 분석됐다.

청년 예술인의 감소 폭이 전국 평균을 크게 웃돌아 전체 예술인 가운데 20대 비중도 9.7%까지 뚝 떨어졌다.

더욱이 전북 예술인의 소득 중앙값은 연 90만 원 수준으로 전체 개인소득의 60% 이상을 생계를 위한 부업과 비예술 노동으로 채우고 있는 실정이다. 창작할 시간을 생계노동에 빼앗긴 참담한 결과라는 지적이다.

정종복 도의원은 "대기업 공장 유치 경쟁에만 매몰될 것이 아니라 누구도 복제하거나 이전할 수 없는 전통문화와 예술을 도민을 먹여 살리는 미래산업으로 키워야 한다"고 강조했다.

정 의원은 예술 생태계 복원과 산업화를 위한 '전북형 예술 성장사다리' 구축 방안으로 세 가지 정책을 제안했다.

주요 내용을 보면 △중위소득 120% 이하 예술인에게 연 150만 원을 지급하는 '전북형 예술인 공익수당'’ 도입 △다년 연속지원 체계 전환 및 서울 대학로 '전북스테이지' 등 수도권 상설 유통 거점 마련 △공공 예산 투입 행사에 도내 예술인과 지역 콘텐츠를 의무 배정하는 전북형 문화·예술 지역쿼터제' 도입 등이다.

정종복 도의원은 "7000여 도내 예술인이 창작에 전념하고 가장 전북다운 문화 역량이 고부가가치 산업으로 꽃피울 수 있도록 도정의 과감한 철학 전환과 투자가 필요하다"고 강조했다.