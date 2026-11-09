박수현 충남지사, 프로배구 시구로 내년 '섬비엔날레' 홍보

▲ 박수현 충남지사가 천안 유관순체육관에서 열린 2026-2027 V-리그 현대캐피탈 스카이워커스와 KB손해보험 홈 개막 경기장을 찾아 시구를 했다 ⓒ충남도

박수현 충남도지사가 프로배구 경기장을 찾아 내년 봄 보령에서 열리는 국제 현대미술전 ‘섬비엔날레’ 홍보에 나섰다.

충남도에 따르면 박 지사는 지난 8일 천안 유관순체육관에서 열린 2026-2027 V-리그 현대캐피탈 스카이워커스와 KB손해보험의 홈 개막전에서 시구를 했다.

이날 박 지사는 등번호 ‘43’이 새겨진 유니폼을 입고 경기장에 등장해 관중들에게 섬비엔날레 개최 일정을 알렸다.

등번호 43은 섬비엔날레 개막일인 2027년 4월 3일을 상징한다.

섬비엔날레는 내년 4월 3일 보령 원산도와 고대도 일원에서 개막하는 국제 현대미술전이다.

충남도는 섬의 자연경관과 국내외 예술가들의 작품을 결합해 관람객들에게 차별화된 문화예술 경험을 제공한다는 계획이다.

박 지사는 “스포츠와 예술은 모두 사람들에게 감동을 주고 하나로 묶어주는 힘이 있다는 공통점이 있다”며 “내년 봄 가족이나 연인과 함께 보령의 섬을 찾아 예술이 주는 특별한 울림을 경험해 보길 바란다”고 말했다.