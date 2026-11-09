김학조 강원도의원 "영월의료원 중증응급 환자 60%가 전원?"

김학조 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월2)이 영월의료원의 중증응급환자 전원율 상승 원인을 분석하고 초기 진료부터 이송까지 응급환자 대응체계를 점검할 것을 요구했다.

김학조 의원은 5일 도내 지방의료원 5개소 대상 현지 행정사무감사에서 영월의료원의 응급환자 대응 문제점을 지적했다.

▲김학조 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월2). ⓒ강원특별자치도의회

복지건설위원회에 제출된 행정사무감사 자료를 보면 영월의료원의 중증응급환자 전원율은 2024년 47.0%, 2025년 56.5%, 2026년 61.7%로 매년 증가했다.

2026년 집계된 중증응급환자 222명 가운데 137명이 다른 병원으로 이송됐다.

김학조 의원은 전원율 상승과 관련해 환자 중증도, 전문인력, 진료기능 등을 종합 분석할 것을 주문했다.

특히 전문응급의료 요함 사유로 전원된 125명의 주요 질환과 진료과 파악을 요청했다.

아울러 전원 단계별 소요시간, 수용병원 확보 지연 사례, 원격협진 활용, 신속 이송 판단을 위한 실무지침 마련 여부 등을 질의했다.

김학조 의원은 "전원율이 높아진 원인을 정확히 분석하고 필요한 전문진료와 이송 과정의 지연 요인을 구체적으로 살펴야 한다"며 "중증응급환자가 적시에 적절한 치료를 받도록 초기 대응·원격협진·수용병원 연계로 이어지는 대응체계를 점검해야 한다"고 말했다.