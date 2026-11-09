"발전공기업 통합 본사는 새만금 부안이 적지"…김창현 전북도의원 촉구

전북특별자치도의회에서 정부가 추진 중인 한국전력공사 산하 5개 발전공기업의 통합 본사 소재지를 전북 새만금 부안으로 지정해야 한다는 강력한 요구가 제기됐다.

전북특별자치도의회 기획행정위원회 소속 김창현 의원(부안)은 9일 열린 제433회 정례회 제1차 본회의에서 '발전공기업 통합 본사 새만금 부안 지정 촉구 건의안'을 공식 발의했다.

현재 정부는 석탄화력발전소 폐지 등 기후변화에 대응한 탈석탄 정책과 에너지 전환 흐름에 맞춰 한국남동발전과 한국중부발전, 한국서부발전과 한국남부발전, 한국동서발전 등 5개 화력발전 자회사의 기능 재조정과 단일 법인 통합을 골자로 한 발전산업 구조개편을 추진하고 있다.

지난 2001년 전력산업 구조개편 당시 분할됐던 이들 공기업의 재통합 논의가 본격화되면서 연간 수십조 원의 매출과 막대한 예산, 수천 명의 임직원이 집결할 초대형 통합 공기업의 본사 유치를 두고 충남 보령과 충남 태안, 경남 진주 등 기존 본사 소재 지자체 간 물밑 쟁탈전이 치열해지는 상황이다.

김창현 의원은 이날 건의안을 통해 화석연료 시대의 종말이 예고된 가운데 정부의 에너지 전환 정책에 부응하고 막대한 사회적·경제적 파급효과를 이끌어내기 위해서는 새만금 부안이 통합 본사의 최적지라고 역설했다.

김 의원은 새만금 부안이 국토 균형발전과 국가 에너지 대전환, 발전산업 구조개편, 풍부한 자원에너지 등 모든 정책적 요건에서 압도적인 명분을 갖춘 곳이라고 설명했다.

특히 새만금 부안 지역은 대규모 태양광과 서남해 해상풍력 발전단지 등 대한민국 최대 규모의 재생에너지 클러스터 조성이 속도감 있게 진행 중이며 관련 실증 및 시범단지 사업이 집적돼 있어 친환경 에너지 전환의 상징성이 매우 높은 곳으로 꼽힌다.

아울러 통합 본사 사옥과 교육·연구시설 등을 즉시 건립할 수 있는 광활한 새만금 3권역 복합개발용지 등을 이미 확보하고 있어 다른 경쟁 후보지들에 비해 부지 공급과 확장성 측면에서 우위를 점하고 있다는 평가다.

▲김창현 전북특별자치도의원(부안) ⓒ

김창현 의원은 새만금 부안은 이미 대규모 재생에너지 발전 사업과 실증·시범단지 사업이 추진되고 있으며 새만금 3권역 등 즉시 공급할 수 있는 부지도 넉넉히 확보하고 있어 그 어떤 후보지와 비교해도 뛰어난 강점이 있다고 밝혔다.

이어 통합 본사 유치를 통해 전북과 새만금 부안의 지역경제가 비약적으로 도약하고 국가 친환경 재생에너지 산업 생태계가 더욱 활성화될 수 있도록 도의회 차원에서도 전방위적 노력을 다하겠다고 덧붙였다.