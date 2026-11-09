"국회 발길 잦을수록 내년 예산 쑥쑥"…하루 걸러 '여의도행' 최정호의 '전심전력論'

"국회 발길이 잦을수록 내년도 익산시의 국가예산은 더욱 두터워진다."

국회의 내년도 예산심의 계절이 다가오면서 하루 걸러 여의도행에 나서는 최정호 전북자치도 익산시장의 국가예산 '전심전력론(論)'이 세간의 관심을 끈다

최정호 익산시장은 9일 오후 국회를 방문해 예산안 심사의 키를 쥔 예결위 소속 주요 의원과 상임위 중진 의원들을 잇달아 만나 지역 핵심 사업의 국가예산 추가 반영과 증액을 강력히 건의한다.

▲국회의 내년도 예산심의 계절이 다가오면서 하루 걸러 여의도행에 나서는 최정호 전북자치도 익산시장의 국가예산 '전심전력론(論)'이 세간의 관심을 끈다. ⓒ익산시

지난달 29일과 이달 4일에 이어 이번이 세 번째 국회행이다. 주말 휴일을 제외한 업무일정으로는 8알만에 세번째 국회를 방문하는 등 사실상 하루 걸러 한번씩 예산확보 전쟁에 나선 셈이다.

정부 예산안의 삭감과 증액을 최종 결정짓는 예결위 종합정책질의와 부처별 심사가 11월 초·중순에 집중돼 있어 그 길목을 선점해 지역 현안을 하나라도 더 반영시키겠다는 전심전력의 의지가 작동한 것으로 보인다.

최정호 익신시장은 그동안 지역의 미래 산업 지형을 바꿀 4대 핵심 분야에 집중해 왔다.

미래 첨단 신산업 분야에서는 △피지컬 AI 기반 AAR(자율비행로봇) 국가산업 클러스터 조성 △동물용의약품 바이오팩토리 구축 △그린바이오 스타트업 육성 프로젝트 △반도체 소재 케미컬 센서 실증센터 구축 등을 강력히 건의하고 국회 차원의 전폭적인 예산 반영 지원을 요청했다.

'익산 대전환'을 위해서는 전통 제조업을 넘어 인공지능과 바이오산업을 연계한 고부가가치 산업의 육성이 필수라는 판단에 따른 것이다.

특히 '피지컬 AI 기반 AAR(자율비행로봇) 국가산업 클러스터 조성'은 내년도 용역비 30억원이 반영될 경우 5000억원 이상의 대형 사업 추진의 물꼬를 틀 수 있어 최 시장이 가장 공을 들이고 있는 것으로 알려졌다.

최 시장은 또 도시의 혈맥을 잇는 교통망 및 사회간접자본(SOC) 확충에도 전력을 다하고 있다.

익산역을 중심으로 하는 사통팔달의 교통망 구축은 물론 △국도27호 대체우회도로(서수~평장) 건설 사업비 증액 △타당성 재조사 중인 국도23호 대체우회도로(오산~영만) 조속 추진 △동익산역 진입도로 개설 등 산업 물류와 시민 교통 편익을 높일 핵심 도로망 사업을 빠짐없이 챙기고 있다.

이밖에 세계유산 도시의 품격을 높일 △익산 왕궁 자연환경 복원사업과 종교문화 힐링 자원을 잇는 △성지순례길(국도23호선) 보행로 개선사업의 국비 지원도 요청한다는 계획이다.

최정호 익산시장은 "국회 예산 심의는 국비 증액과 삭감이 엇갈리는 단계인만큼 발걸음이 잦아질수록 지역의 미래 예산은 더욱 두터워진다"며 "익산의 미래 성장동력이 될 핵심 사업들이 국회 본회의를 최종 통과할 때까지 끊임없이 문을 두드리고 설득하겠다"고 말했다.