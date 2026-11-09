"적자 눈덩이인데 그저 노력 중?"…전찬성 강원도의원, 중도개발공사 질타

전찬성 강원특별자치도의회 경제산업관광위원회 위원장(더불어민주당·원주9)이 4일 강원중도개발공사를 대상으로 한 2026년도 행정사무감사에서 구체적인 실적과 경영 개선 계획 제출을 요구했다.

강원중도개발공사 업무보고를 보면 2030년까지 공사의 총수입은 5321억 원, 지출은 6212억 원으로 약 890억 원의 적자가 발생할 것으로 예상된다.

▲전찬성 강원특별자치도의회 경제산업관광위원회 위원장(더불어민주당·원주9). ⓒ강원특별자치도의회

이는 지난해 행정사무감사 당시 추계한 537억 원보다 적자가 354억 원 늘어난 수치다.

매각 대상 부지 41만 9000㎡ 가운데 매각 완료 비율은 42%에 그쳤고 올해 새로 매각된 부지는 없다.

공사가 강원특별자치도에 갚아야 할 대위변제금은 원금만 2050억 원이며 이자도 해마다 약 51억 원씩 발생하고 있다.

전찬성 의원은 "공사 답변을 들어 보면 계속 노력하고 있다고 말하지만 그 노력이 구체적이지 않다"며 "지금은 업무보고 자리가 아니라 행정사무감사를 진행하는 자리"라고 지적했다.

이어 "감사하는 입장에서 보면 한 해 동안 아무런 실적이 없었던 것"이라며 "도민 눈으로 보면 아무것도 하지 않고 시간만 보내고 있는 모습으로 비친다"고 질타했다.

전찬성 의원은 그동안 토지 매각을 위해 진행한 홍보·방문 활동 내역과 연말까지의 추진 계획을 날짜별로 작성해 제출할 것을 요구했다.

유적박물관·유적공원을 관광객과 어린이가 찾는 공간으로 조성해 주변 부지 가치를 높이는 등 구체적인 돌파구 마련을 주문했다.

전찬성 의원은 "과거 실수를 따지기보다 앞으로 계획을 고민해야 할 때"라며 "강원중도개발공사 모든 임직원이 반성하고 새로운 노력을 보여 달라"고 당부했다.

마지막으로 "오늘 행정사무감사는 끝나지만 제12대 강원특별자치도의회는 이제 시작"이라며 "강원중도개발공사에 희망적인 부분을 찾아가겠으니 앞으로 변화된 모습을 계속 보여 달라"고 말했다.