김장체험 5000㎏ '완판된 장수군 '광장페스타'…"지역 축제 새 지평 열었다"

전북자치도 장수군이 지역 농산물 우수성을 알리기 위해 마련한 '광장페스타'에서 방문객이 늘고 김장체험 물량이 완판되는 등 새로운 지역축제의 지평을 열었다는 평가가 나온다.

9일 장수군에 따르면 이틀 전부터 전날일까지 장수만남의광장에서 열린 '광장페스타(시즌2:발효)' 행사에 방문객 800여 명이 찾으며 성황리에 마무리됐다.

이번 행사는 장수의 전통 발효문화를 체험하고 지역 농산물의 우수성을 알리기 위해 마련됐다.

▲장수군에 따르면 7일부터 8일까지 장수만남의광장에서 열린 '광장페스타(시즌2:발효)' 행사에 방문객 800여 명이 찾으며 성황리에 마무리됐다.ⓒ

김장 담기와 고추장·된장 만들기 등 다양한 체험 프로그램을 운영해 방문객들에게 전통 먹거리의 매력을 전했다.

올해로 3년째를 맞은 '김장체험'은 앞선 회차의 인기에 힘입어 행사 전부터 높은 관심을 모았다.

'김장체험' 사전예약 접수 개시 7일 만에 예약 물량 4000kg이 모두 판매되며 큰 인기를 끌었다.

또 행사 당일에도 현장 추가 판매분 1000kg이 모두 소진돼 총 5000kg의 김장체험 물량이 완판되는 기염을 토했다.

장수군은 장수몰을 통한 할인 예약접수와 연계해 김장체험 20%, 장류체험 50%의 할인 혜택을 제공하며 방문객들의 체험 비용 부담을 낮췄다.

이틀간 행사장을 찾은 방문객은 김장과 장류 만들기에 직접 참여하며 장수 발효식품의 가치와 전통 먹거리의 독특한 매력을 나눴다.

최훈식 장수군수는 "김장체험이 회차를 거듭할수록 많은 관심과 사랑을 받아 뜻깊다"며 "앞으로도 장수의 우수한 농산물을 활용한 다양한 체험 프로그램을 마련해 방문객들에게 즐거운 경험을 제공하고 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.

장수군은 다음 달 '광장페스타(시즌3:미리 크리스마스)'를 개최할 예정이다. 겨울의 낭만과 크리스마스의 설렘을 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 통해 방문객들에게 특별한 연말 추억을 선사할 계획이다.