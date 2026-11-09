"강한 학력·교권 보호"…강원도교육청, 3조 9653억 규모 예산안 편성

강원특별자치도교육청이 3조 9653억 원 규모의 2027년 강원특별자치도교육비특별회계 세입·세출예산안을 편성해 11일 강원특별자치도의회에 제출하기로 했다.

이번 예산안의 세입 재원은 중앙정부이전수입 3조 3855억 원, 지방자치단체이전수입 3038억 원, 기타이전수입 19억 원, 자체수입 473억 원, 기타 605억 원이다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감. ⓒ강원특별자치도교육청

부족 재원 1663억 원은 기금에서 충당하기로 했다.

강원특별자치도교육청은 '모두가 빛나는 강원교육' 실현을 위한 5대 정책 추진에 중점을 두고 학생의 배움과 성장, 학교 현장을 지원하는 사업에 예산을 배정했다.

정책별 예산은 삶의 뿌리 강한학력 582억 원, 모두의 성공 빛나는 진로 255억 원, 모두를 품는 포용교육 1653억 원, 좋은 세상을 위한 미래교육 518억 원, 함께 성장하는 교육공동체 514억 원이다.

강한 학력 분야에는 강원학생역량평가 시행 7억 6000만 원, 생애 초기 문해력 지원 2억 4000만 원, 학습코칭·학습지원 튜터 운영 41억 3000만 원, 자기주도학습센터 구축 1억 8000만 원을 편성했다.

학생들의 학습 집중도를 높이기 위해 스마트폰 청정학교 운영에 6억 2000만 원, 독서·인문 프로그램 개발·운영에 5000만 원을 반영했다.

2027년부터는 학력신장 프로그램 운영 등 3개 사업에 166억 원을 학교운영비로 지원하기로 했다.

진로 분야에는 미래성장 진로특구 운영 5억 9000만 원, 지역특화 특성화고 운영 10억 원, 대입컨설팅 전문교사 1교 1인 배치 7000만 원을 배정했다.

학생들의 도전 활동 지원을 위해 만개의 창업동아리 운영 2억 1000만 원, 만개 동아리 운영 10억 1000만 원, 별을 담은 예술가 프로젝트 운영 2억 원을 반영했다.

AI고등학교와 강원 K-컬쳐 실용예술고 설립추진단 운영에는 각각 2000만 원을 편성했다.

교권 보호와 교원 지원 사업도 강화하기로 했다.

강삼영 강원특별자치도교육감의 취임 1호 결재인 교권보호를 위해 교권보호지원단 콜센터 운영과 피해교원 심리회복·치유 지원에 2억 원을 편성했다.

학교 행정업무 경감 1800만 원, 학교 안팎 전문적 학습공동체 운영 2억 6000만 원, AI 행정도우미 운영 2억 2000만 원을 함께 반영했다.

미래교육 기반 구축을 위해 강원교육 AI데이터센터 구축에 39억 5,000만 원, AI 동시통역교실에 1억 5,000만 원을 배정했다.

교육·돌봄 분야에는 체육복 지원 23억 원, 공공방과후 체계 구축 10억 원, 다함께 돌봄체계 구축 3억 7000만 원, 바로 30버스 운영 38억 원을 반영했다.

학생 건강 지원을 위해 유아 불균형 체형관리 지원 2000만 원, 어린이 치과주치의 지원 3000만 원, 병원학교 운영 8억 원을 편성했다.

위기학생 지원을 위한 긴급상담 안전지킴이 전화 운영에 4억 9000만 원, 학교폭력 온라인시스템 구축에 2억 원을 넣었다.

김성호 강원특별자치도교육청 예산과장은 "이번 예산안은 어려운 재정 여건 속에서도 강원교육의 새로운 방향을 학교 현장에서 실천하는 데 중점을 두었다"라며 "학생의 기초역량을 키우는 학습 지원부터 다양한 진로 탐색, 돌봄과 안전까지 필요한 지원이 이어지도록 예산을 책임 있게 운용하겠다"고 말했다.

이번 예산안은 제350회 강원특별자치도의회 정례회에서 교육위원회 예비심사, 예산결산특별위원회 종합심사, 본회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.