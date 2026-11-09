정선서 펼쳐지는 전북 고창의 역사…10일 판소리 극 '1872 고창 히어로'

정선군과 전북특별자치도 고창군이 상호결연 2주년을 맞아 문화교류를 이어가는 가운데 고창의 역사와 판소리 문화를 담은 공연이 정선군을 찾아온다.

정선군은 고창군과의 상호결연 2주년을 기념해 10일 오후 7시 정선아리랑센터 아리랑홀에서 고창군의 대표 공연인 '1872 고창 히어로'를 개최하기로 했다.

▲'1872 고창 히어로'. ⓒ정선군

이번 공연은 양 지역이 상호결연 이후 지속해 온 문화예술 교류의 하나로 마련됐다.

지난해 정선군이 고창군을 방문해 정선아리랑을 소재로 한 전통공연 아리아라리를 선보인데 이어 올해는 고창군이 정선군을 찾아 고창의 전통예술과 역사 이야기를 소개한다.

공연 작품인 1872 고창 히어로는 1872년 고창을 배경으로 관의 횡포와 시대적 억압 속에서 살아가던 백성들의 이야기를 판소리로 풀어낸 작품이다.

고창읍성 보수 노역에 시달리던 백성들의 울분과 희망을 동리정사 예인들이 소리로 위로하는 과정을 풍자와 해학을 곁들여 그려낸다.

특히 판소리 여섯 마당을 집대성한 신재효와 조선 최초 여성 명창 진채선, 박만순 명창 등 고창의 역사적 인물들이 등장한다.

전통 판소리의 깊이에 현대적 음악 요소를 더해 역사적 이야기를 친숙하게 전달하고 감동을 전할 예정이다.

정선군과 고창군은 상호결연 이후 정선아리랑제와 고창모양성제 등 양 지역 대표 축제를 서로 방문하며 문화예술·관광 분야 교류를 이어오고 있다.

이번 공연은 전 연령이 관람할 수 있으며 미취학 아동은 보호자와 동반해야 한다.

관람 시간은 약 70분으로 정선아리랑센터 홈페이지를 통한 온라인 예매와 현장 예매가 모두 가능하다.

전상근 정선군 총무행정관은 "이번 공연이 정선군과 고창군이 서로의 전통문화와 가치를 나누고 우호 관계를 더욱 굳건히 하는 계기가 되길 바라며 앞으로도 다양한 분야에서 상호 교류와 협력을 확대하겠다"며 "고창의 역사와 판소리가 어우러진 특별한 공연인 만큼 많은 군민이 함께 관람하며 문화교류의 의미를 나누길 바란다"고 말했다.