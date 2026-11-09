李대통령 "소방재원 안정적 확보…정부가 '소방의 119' 되겠다"

이재명 대통령은 '소방의날'인 9일 "소방 재원을 안정적으로 확보하고 국민 안전을 위한 투자도 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 세종시에서 열린 소방의날 기념식에서 "국민 누구나 사는 지역에 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받을 수 있도록 최선을 다하겠다"며 기념사를 통해 이같이 말했다.

그러면서 "인공지능이 현장의 위험 요인을 예측하고, 위험한 현장에는 로봇과 드론이 먼저 진입하는 첨단·과학 소방을 구축해 나갈 것"이라고 했다.

아울러 "무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복 실용화 등 국방 분야의 첨단기술을 소방에 적극 접목해 소방대원들의 안전도 더욱 단단하게 챙기겠다"고 덧붙였다.

앞서 더불어민주당과 정부는 전날 고위당정협의회에서 소방 분야의 긴급한 필수 투자에 약 2조 원의 재정을 지원하는 방안을 검토하기로 했다. 또한 소방공무원의 국가직 전환 이후에도 소방 예산과 재정 부담 대부분이 지방정부에 남아 있는 구조를 개선해야 한다는 데에도 뜻을 모았다.

이어 이 대통령은 "강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다"면서 "현장에서 헌신하는 소방공무원들의 처우와 근무 여건을 정부가 더욱 세심하게 챙기겠다"고 했다.

이를 위해 "올해 개원한 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 될 수 있도록 지원하겠다"면서 "소방공무원들의 심리 안정과 마음 건강을 위한 심신수련원도 차질 없이 건립될 것"이라고 했다.

이 대통령은 또 "여러분의 임무는 여러분을 간절히 기다리는 가족과 동료들의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다는 것을 결코 잊지 말아 달라"고 당부하고 "소방이 안전하지 못하면 우리 국민의 안전 또한 보장될 수 없다는 사실을 반드시 명심해 주길 바란다"고 했다.

이 대통령은 "대한민국 소방이 밤낮없이 우리 국민을 지키는 것처럼 대한민국 정부가 우리 소방의 119가 되어 여러분을 꼭 지키겠다"고 덧붙였다.

이날 이 대통령은 대형산불과 집중호우, 대형 화재 등 재난 현장에서 헌신한 소방공무원들의 노고를 치하하고, "지난 한 해 우리 소방은 소중한 생명을 더 많이, 더 안전하게 지키기 위해 재난 대응체계를 끊임없이 발전시켜 왔다"며 "그 결과 전국 곳곳에서의 산불, 경남 거제와 통영의 호우 현장, 인천 물류창고 화재를 비롯한 수많은 대형 재난 앞에서도 우리는 그 많은 위기들을 슬기롭게 이겨낼 수 있었다"고 했다.

또한 "화재 현장 골든타임 도착률은 높아졌고, 화재로 인한 사망자는 15.7%나 감소했다"고 했다. 아울러 "산불 현장에 소방헬기가 도착하는 시간과 평균 진화 시간은 대폭 단축됐다"면서 "무엇보다 뜻깊은 것은 산불로 인한 사망자가 단 한 명도 발생하지 않았다는 것"이라고 평가했다.

이 대통령은 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원 소방경의 자녀들을 호명하며 "여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 이 세상을 지키기 위해 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관"이라고 했다.