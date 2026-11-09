강원도 본예산 첫 '9조 시대'…2027년 9조 753억 편성

강원특별자치도가 9일 기자간담회를 열고 2027년 예산안을 발표했다.

2027년도 예산안 규모는 올해(8조 3731억 원) 대비 8.4%(7022억 원) 증가한 9조 753억 원으로 확정됐다.

▲기자회견하는 우상호 강원특별자치도지사. ⓒ강원특별자치도

본예산 기준 처음으로 9조 원 시대를 열었다.

일반회계는 올해보다 6160억 원(8.3%) 늘어난 8조 623억 원, 특별회계는 862억 원(9.3%) 증가한 1조 130억 원이다.

강원특별자치도는 지방세 수입 감소 등 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 규모인 11조 원 국비 확보와 세외수입 증대에 힘입어 세입을 확충했다.

세출예산은 경상경비 증액을 억제하고 미래 성장동력 확보, 민생경쟁 회복, 도민 삶의 질 향상 등 3대 분야에 재원을 집중 배분하기로 했다.

▲2027년도 예산안 규모(단위 : 억 원). ⓒ강원특별자치도

지속 가능한 미래 성장동력 확보를 위해 총 342억 원을 투입한다.

청년 정주여건·주거 지원에 242억 원을 배정해 청년중심 임대주택 공급(106억 원), 청년월세·전세자금 대출이자 지원(99억 원) 등을 추진하기로 했다.

수소 저장·운송 클러스터 구축(44억 원) 등 첨단기업 산업 생태계 조성에도 100억 원을 반영했다.

민생경기 회복 분야에는 총 1422억 원을 배정했다.

소상공인 지원·전통시장 활성화에 231억 원, 농어촌 기본소득 지원(751억 원)을 포함한 농어촌 소득·산림·에너지 산업에 1085억 원, 권역별 관광자원 개발에 106억 원을 각각 투입하기로 했다.

도민 삶의 질 향상에는 총 1233억 원을 투자한다.

친환경 대중교통 확대 등 교통·생활체육·문화 인프라 확충에 724억 원, 장애인 자립 지원 등 포용적 복지·돌봄 체계 구축에 413억 원, 주거환경 개선·사회적 경제 활성화에 96억 원을 반영했다.

▲2027년 예산안. ⓒ강원특별자치도

일반회계 분야별 세출예산은 사회복지·보건 분야가 3조 4041억 원(42.2%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 농림해양수산 분야 9593억 원(11.9%), 공공질서·안전 분야 6667억 원(8.3%), 교통·국토·지역개발 분야 6392억 원(7.9%), 산업·중소기업·에너지 분야 3361억 원(4.2%) 순이다.

이번 예산안은 11일 강원특별자치도의회에 제출되며 도의회 심의·의결을 거쳐 12월 11일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

우상호 강원특별자치도지사는 "2027년 예산안은 어려운 재정 여건이지만 침체된 지역 경제를 살리고 청년과 도민의 삶을 온전히 지켜내기 위해 고심 끝에 편성한 예산"이라며 "예산안이 도의회에서 통과되는 대로 신속히 집행되도록 사전 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.