대전소방본부, '소방의 날' 기념식 개최

▲허태정 대전시장(가운데)이 대전소방본부 관계자들과 격려 메시지 퍼포먼스를 선보이고 있다 ⓒ대전시

대전소방본부가 9일 대전시청 대강당에서 소방공무원의 헌신과 노고를 격려하고 소방의 날의 의미를 되새기기 위한 ‘제64주년 소방의 날’ 기념식을 개최했다.

매년 11월 9일인 '소방의 날'은 국민들에게 화재에 대한 경각심과 이해를 높이고 재산과 생명을 보호하기 위해 제정된 법정기념일이다. 긴급신고번호 '119'를 상징하는 날짜로 지정돼 현행 소방기본법에 따라 매년 기념행사가 추진되고 있다.

이날 행사에는 허태정 대전시장, 조성칠 대전시의회 의장, 오석진 대전시교육감 등 주요 내빈을 비롯해 소방공무원과 의용소방대원 350여 명이 참석했다.

기념식은 대전119소방악대 연주, 충남대병원 아기행복지기어린이집 소방동요, 라이노컴퍼니 축하공연을 시작으로 재난현장 활동 주제영상 상영, 기념사 및 축사, 유공자 포상 순으로 진행됐다.

이날 재난현장 봉사와 소방행정 발전에 기여한 유공자 포상도 이뤄졌다. 올해 포상은 대통령 및 국무총리 표창 등 총 69점으로, 현장에서는 대표 수상자 9명에게 표창이 전수됐다.

대전소방본부 관계자는 “시민의 평온한 일상은 현장에서 묵묵히 헌신하는 소방공무원과 의용소방대원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 변화하는 재난환경에 적극 대응해 안전한 대전을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.