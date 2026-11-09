홍천 양덕중, 강원도지사기 태권도 대회 '평정'

홍천 양덕중학교가 6일부터 8일까지 홍천군 홍천종합체육관에서 열린 제31회 2026 강원특별자치도지사기 태권도 대회에서 남중부 종합 우승과 여중부 종합 준우승을 동시에 달성했다.

양덕중학교 태권도부는 전 체급에 걸쳐 고른 활약을 펼치며 총 9명의 선수가 각 체급 1위를 차지했다.

▲제31회 2026 강원특별자치도지사기 태권도 대회. ⓒ양덕중학교

밴텀급 홍서빈, 페더급 김범수, 라이트급 최현, 라이트웰터급 강영욱, 웰터급 김영웅, 미들급 이시현, 라이트급 김소정, 라이트 미들급 손윤서, 헤비급 박한별이 금메달을 목에 걸었다.

이어 핀급 박지후 선수가 2위에 올랐고 핀급 허태준, 밴텀급 유호성·유상준, 페더급 이승준 선수가 각각 3위를 기록하며 팀의 종합 성적에 기여했다.

▲제31회 2026 강원특별자치도지사기 태권도 대회. ⓒ양덕중학교

라이트급 1위를 차지한 최현 선수는 압도적인 기량을 뽐내며 대회 최우수선수상을 받았다.

지도자상 부문에서는 조성인 코치가 최우수지도자상을 수상했다.

양덕중학교 태권도부 창단 멤버이자 국가대표 출신인 조 코치는 모교로 돌아와 후배들을 지도하고 있다.

조성인 코치는 "힘든 훈련을 묵묵히 이겨내고 흘린 땀방울이 좋은 결과로 이어져 무척 대견하다"고 소감을 밝혔다.

곽호종 양덕중학교 교장은 "학업과 훈련을 병행하며 자신의 한계에 도전해 준 선수들이 자랑스럽다"며 "앞으로도 선수들이 바른 인성을 갖춘 체육 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.