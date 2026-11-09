1학년의 반란…강원생활과학고, 전국 CPR 대회 입상

홍천 강원생활과학고등학교 보건간호과 학생들이 7일 대한적십자사 주관 전국 학생 심폐소생술 경연 대회에서 장려상을 받았다.

이번 대회는 4인 1조로 팀을 구성해 성인·소아·영아 심폐소생술과 자동심장충격기 사용법을 정확하고 신속하게 시연하는 방식으로 진행됐다.

▲강원생활과학고등학교. ⓒ강원생활과학고등학교

장려상을 받은 4명의 학생은 1학년임에도 방과 후와 주말을 반납하며 연습을 이어왔다.

팀 리더를 맡은 1학년 최가현 학생은 "함께 노력해 준 팀원들과 지도해 주신 선생님께 감사드린다"며 "생명을 살리는 일이 얼마나 소중하고 책임감 있는 일인지 깨닫는 경험이었다"고 소감을 밝혔다.

이아영 지도교사는 "계속된 연습에도 포기하지 않고 최선을 다하는 학생들을 보며 감명을 받았다"며 "학생들이 예비 보건의료인으로서 자신감을 얻고 전문성을 키워나가길 바란다"고 말했다.

곽호종 강원생활과학고등학교 교장은 "전국대회에서 입상한 것은 노력과 열정이 만들어낸 결과"며 "생명의 존귀함을 깊이 새기고 훌륭한 예비 보건의료인으로 성장하도록 지원하겠다"고 전했다.

강원생활과학고등학교는 보건전공심화동아리를 운영하며 2026년 강원특별자치도 심폐소생술 경연대회 1·2위, 대한적십자사 심폐소생술 대회 금상·봉사상 수상을 기록한 바 있다.