지구촌 춤꾼들 하남 집결…‘K-POP Dance Challenge’ 성료

경기 하남시 미사호수공원에서 국내외 댄서들과 시민들이 K-POP을 통해 하나 되는 축제가 펼쳐졌다.

하남시는 지난 7일 미사호수공원 잔디광장에서 열린 ‘Global K-POP Dance Challenge’를 성황리에 마무리했다고 9일 밝혔다.

▲‘K-POP Dance Challenge’ 행사 현장 ⓒ하남시

‘하남을 흔들어’를 슬로건으로 열린 이번 행사는 지난 달 24일부터 이달 7일까지 미사문화거리와 미사호수공원 일대에서 총 3회 진행됐다. 행사 기간 국내외 30개 지역·국가에서 30개 팀이 참여했으며, 누적 관람객은 1만2,594명으로 집계됐다. 회차별 만족도 조사에서도 평균 96.3%가 만족한다고 응답했다.

마지막 날에는 국내외 16개 팀이 참여한 글로벌 댄스 경연대회가 열렸다. 참가팀들은 K-POP 댄스 커버와 스트릿댄스, 코레오그래피 등 다양한 장르의 무대를 선보였다. 미국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드 등 8개국 해외 댄서들도 참가해 각국의 개성과 실력을 뽐냈다.

경연 결과 통합 대상은 프랑스의 NightRosy가 차지했다. 해외 최우수상은 페루의 BLAST, 국내 최우수상은 통영의 제이킹덤에 돌아갔다. 해외 우수상은 미국·영국의 ID, 국내 우수상은 하남의 CB crew가 각각 수상했다.

경연에 이어 진행된 랜덤플레이댄스에서는 시민과 해외 참가자들이 함께 K-POP 음악에 맞춰 춤을 추며 축제의 열기를 이어갔다. 아이돌 굿즈 만들기와 K-POP 페이스페인팅, 1초 노래 챌린지 등 다양한 체험 프로그램도 마련돼 관람객들의 참여를 이끌었다.

하남비보이단의 K-POP 퓨전 공연을 비롯해 키빗업(KEYVITUP), 앳하트(AtHeart), 장한음의 무대가 이어졌으며, 스페셜 게스트 아트비트(ARTBEAT)의 공연으로 마지막 무대를 장식했다.

이현재 시장은 “3주 동안 미사 일대를 K-POP으로 빛내준 시민과 국내외 참가자들에게 감사드린다”며 “하남이 K-POP을 사랑하는 사람들이 꼭 찾고 싶은 도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 문화 콘텐츠를 발굴하겠다”고 말했다.