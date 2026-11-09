[양주 소식]나리농원, 올림픽대로 전광판 12면 송출 등

▲양주 나리농원 경관 사진이 2일부터 8일까지 서울 올림픽대로 전광판에 송출되고 있다.ⓒ양주시

◇나리농원, 올림픽대로 전광판 12면 송출

양주시는 대표 관광지인 나리농원의 경관 사진을 2일부터 8일까지 7일간 서울 올림픽대로 대형 전광판 12개 광고면에 무료 송출했다.

이번 홍보는 한국지방재정공제회 옥외광고센터가 주관한 ‘우리지역 명소 알리기 사업’ 공모에 선정돼 진행됐다. 전국 229개 시·군·구를 대상으로 한 공모에서 30개 시·군이 선정됐으며, 양주시는 지역의 고유한 분위기와 특색을 담은 대표 명소 사진으로 나리농원을 선보였다.

사진은 서울 올림픽대로 노량진~여의도 구간에 설치된 대형 전광판 6기를 통해 송출됐다.

서울시 교통정보시스템(TOPIS)에 따르면 해당 구간의 하루 평균 차량 통행량은 약 33만 대로, 송출 기간 누적 통행량은 약 230만 대에 이른다.

◇양주시립회암사지박물관, 한국기와학회와 업무협약 체결

양주시립회암사지박물관은 6일 한국기와학회와 양주 회암사지 출토 기와의 체계적인 연구와 학술교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 회암사지에서 출토된 기와 유산에 대한 학제적 공동연구를 추진하고, 분석·연구 성과를 바탕으로 회암사지의 탁월한 보편적 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 △양주 회암사지 출토 기와의 연구 △연구성과 관련 책자 발간과 학술대회 개최 △연구성과 홍보 및 활용 등이다.

양 기관은 지난 2020년 학술대회와 연구총서 ‘회암사와 기와’ 발간을 통해 협력한 바 있다. 이번 협약을 계기로 기존 협력 관계를 강화하고 지속적이고 체계적인 공동연구를 이어갈 계획이다.

회암사지에서는 14차례에 걸친 발굴조사를 통해 많은 기와가 출토됐지만, 관련 연구는 그동안 개별적이고 단편적으로 이뤄져 왔다. 이번 협약을 통해 출토 기와에 대한 종합적이고 체계적인 연구가 활성화될 것으로 기대된다.