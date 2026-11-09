서대전역 KTX 이용객 증가율 전국 2위…운행 횟수는 10년째 제자리

▲ ▲국회 보건복지위원회 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구). ⓒ프레시안DB

서대전역 KTX 이용객이 가파르게 증가하고 있지만 열차 운행 횟수는 10년째 사실상 제자리인 것으로 나타났다.

9일 더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)이 한국철도공사에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 서대전역 KTX 이용객은 149만7700명으로 전년 137만2800명보다 9.1% 증가했다.

이는 전국 KTX 정차역 34곳 가운데 경주역(11.3%)에 이어 두 번째로 높은 증가율이다.

서대전역 이용객은 2022년 94만6000명에서 2023년 123만명, 2024년 137만2800명, 지난해 149만7700명으로 3년 사이 58.3% 늘었다. 올해도 10월까지 127만6000명이 이용했다.

그러나 운행 횟수는 수요 증가를 따라가지 못하고 있다.

서대전역 KTX는 2016년부터 주중 하루 20회 운행을 유지하고 있다. 주말 운행도 2021년 25회에서 올해 26회로 1회 늘어나는 데 그쳤다.

지난 9월 한국철도공사와 SR 통합에 따른 운행 조정에서도 주중 운행 횟수는 달라지지 않았다.

서대전역은 2015년 호남고속철도 개통 이후 KTX 운행이 대폭 축소됐다.

2014년 주중 60회, 주말 62회였던 운행 횟수는 2015년 각각 16회와 18회로 줄었다. 이용객도 2014년 182만3000명에서 2016년 65만3000명까지 감소했다.

최근 이용객은 호남고속철도 개통 이전 수준으로 회복하고 있지만 운행 횟수는 당시의 절반에도 미치지 못하고 있다.

다른 역과 비교해도 차이가 뚜렷하다.

지난해 이용객 증가율 1위인 경주역은 SR 통합 이후 주중 운행이 하루 평균 92.3회에서 98.3회로, 주말은 109회에서 114.7회로 늘었다.

진주역은 주중 6회·주말 4회, 영등포역은 주중과 주말 각각 4회 증편됐다.

반면 이용객이 감소한 일부 역에서도 운행 횟수는 증가했다.

여수엑스포역은 이용객이 5.0% 줄었지만 주중 7회, 주말 9.7회 늘었다. 정읍역은 이용객이 4.1% 감소했음에도 주중 5회·주말 4회, 밀양역은 3.9% 감소했지만 주중 5회·주말 3회 증편됐다.

순천역 역시 이용객이 1.7% 감소한 가운데 주중 7회, 주말 9.7회 운행이 늘었다.

대전역은 지난해 이용객이 4.1% 증가했으며, SR 통합 이후 주중 운행이 하루 평균 244.5회에서 257.8회로, 주말은 288.7회에서 300.7회로 확대됐다.

다만 대전역은 경부고속철도 노선에, 서대전역은 호남선 일반선 구간에 위치해 운행 여건에 차이가 있다.

박용갑 의원은 “철도의 공공성을 고려하면 KTX 운행 횟수를 수요만으로 결정할 수는 없지만, 최근 3~5년간 이용객이 지속적으로 증가한 역은 증편할 필요가 있다”며 “국토교통부와 한국철도공사는 2027년 인천발 KTX 개통에 맞춰 서대전역의 주중·주말 운행을 확대해야 한다”고 촉구했다.