전북 소방차 전용구역 불법주차 올해 683건 적발…과태료 부과 전년비 37.5%↑

ⓒ전북소방본부

전북지역 소방차 전용구역 불법주차 등으로 과태료가 부과된 사례가 올해 10월까지 66건으로 지난해 같은 기간보다 37.5% 증가했다.

9일 전북특별자치도소방본부에 따르면 올해 1~10월 도내 소방차 전용구역 방해행위 단속 건수는 683건으로 지난해 같은 기간(648건)보다 5.4% 늘었다.

이 중 과태료 부과는 66건으로 지난해 연간 부과 건수인 62건을 이미 넘어섰으며 단속 건수 대비 과태료 부과율도 2024년 5.5%에서 지난해 7.4%, 올해 9.7%로 매년 증가하고 있다.

소방차 전용구역은 공동주택 각 동 주변에 황색 빗금과 '소방차 전용' 문구로 표시된 공간으로 고가사다리차 등 소방차량의 화재 진압과 인명구조 활동을 위해 확보해야 하는 장소다.

특히 고가사다리차는 양옆으로 지지대를 펼쳐야 해 차량 한 대만 주차돼 있어도 구조활동이 지연될 수 있으며 전용구역에 주차하거나 진입을 가로막으면 최대 100만원 과태료가 부과된다.

긴급 소방활동에 방해되는 차량은 강제로 이동하거나 제거할 수 있고 위법한 방해행위로 발생한 차량 파손 등 손실은 보상 대상에서 제외될 수 있다.

진형민 전북소방본부장은 "소방차 전용구역은 신속한 인명구조를 위한 필수 공간"이라며 "가족과 이웃의 생명을 위해 전용구역 비워두기에 동참해 달라"고 당부했다.