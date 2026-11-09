장기수 천안시장 “천안 스마트시티 기술, 세계 도시와 견줘도 경쟁력”

▲장기수 천안시장 기자 간담회 모습 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

장기수 충남 천안시장이 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 규모의 스마트시티 전시회를 방문한 뒤 천안의 인공지능(AI)·스마트시티 기술 경쟁력에 자신감을 나타냈다.

장 시장은 9일 천안시청 브리핑실에서 기자들과 만나 지난 1일부터 5박 7일간 진행한 바르셀로나 출장 소회를 밝혔다.

이번 출장에는 천안시 공직자와 지역 기업 관계자, 대학생 서포터스 등이 동행했다.

장 시장은 “바르셀로나 스마트시티 엑스포에서 세계 각국의 스마트시티와 AI 관련 산업을 살펴봤다”며 “마이크로소프트와 엔비디아 등 글로벌 기업은 물론 세계 주요 도시들이 참여한 행사였다”고 설명했다.

천안시는 이번 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스’에 AI·스마트시티 분야 지역 기업 8곳과 함께 참가해 기술과 제품을 소개하고 해외 바이어들과의 교류를 지원했다.

장 시장은 특히 천안이 이미 검토하거나 시범사업으로 추진 중인 기술을 일부 해외 도시에서는 아직 계획 단계에서 논의하고 있다는 점에 주목했다.

그는 “캐나다 토론토의 사례를 보면서 천안이 이미 고민하고 시범사업으로 추진하는 내용이라는 것을 확인했을 때 자부심을 느꼈다”며 “다른 도시들의 사업에서도 배울 점이 많았다”고 말했다.

천안시 전시관에 대한 현지 관심과 대학생 서포터스들의 활동도 높이 평가했다.

장 시장은 “공직자들이 철저히 준비한 덕분인지 천안시 부스가 방문객들로 북적였다”며 “대학생 서포터스들도 행사장 곳곳을 다니며 천안을 알리고 관계자들을 부스로 안내하는 등 적극적으로 활동했다”고 전했다.

이번 전시회는 천안시가 지역 기업의 기술력을 해외에 알리고 글로벌 스마트시티 산업 동향을 파악하는 계기가 됐다.