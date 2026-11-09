안동시청 직원들, 국립경국대 의대 신설 확정에 ‘환영’ 한목소리

경북 국립의과대학 신설이 확정된 가운데 안동시청 직원들이 오랜 지역 숙원이 결실을 맺은 기쁨을 함께 나누며 의과대학의 성공적인 설립을 응원했다.

안동시청 직원들은 9일 국립경국대학교 의과대학 신설 확정을 환영하는 피켓을 들고 기념촬영을 진행했다. 이날 직원들은 국립의대 유치를 위해 지역사회가 함께 기울여 온 노력이 결실을 맺은 것을 축하하며, 경북 북부지역 의료환경 개선에 대한 기대감을 나타냈다.

앞서 교육부는 지난 4일 국립경국대학교를 의과대학 신설 대학으로 선정하고 입학정원 40명을 배정했다. 정부는 2030년 첫 신입생 입학을 목표로 의과대학 설립을 추진할 계획이다.

이번 결정은 그동안 의료인력 부족과 필수의료 접근성 문제로 어려움을 겪어온 경북 북부지역의 의료체계를 개선할 수 있는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

특히 의과대학과 교육병원 설립이 본격화되면 지역 내 의료인력 양성 기반이 마련되는 것은 물론, 중증질환 치료 등을 위해 대구와 수도권의 대형병원을 찾아야 했던 주민들의 의료 이용 여건도 점차 개선될 것으로 전망된다.

안동시는 이번 국립의대 신설 확정이 단순한 대학 설립에 그치지 않고 지역의 실질적인 의료서비스 확충으로 이어져야 한다는 입장이다. 이를 위해 경상북도와 예천군, 국립경국대학교 등 관계기관과 긴밀한 협력체계를 구축하고 의과대학과 교육병원의 성공적인 설립을 지원할 방침이다.

지역의 오랜 숙원이었던 국립의대 신설이 확정되면서 앞으로 의과대학과 교육병원 설립이 차질 없이 추진돼 경북 북부지역의 의료 공백을 해소하는 실질적인 성과로 이어질 수 있을지 관심이 모아지고 있다.