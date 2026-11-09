"조선시대로 타임슬립"…태조어진 봉안행렬 15일 오후 전주 도심서 재현

▲행렬 모습 ⓒ전주시

조선 태조 이성계의 초상화인 태조어진을 전주 경기전에 다시 모셔오던 역사적 의례가 오는 15일 전주 도심에서 재현된다.

전주시는 이날 오후 2시부터 전주시청 노송광장과 팔달로, 경기전 일원에서 '2026 조선왕조 태조어진 봉안의례 재현' 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 1688년(숙종 14년) 태조어진을 한양으로 옮겨 새로 모사한 뒤 전주 경기전에 다시 봉안했던 과정을 재현한다.

태조어진은 총 26점이 제작된 것으로 전해지지만 현재는 경기전 어진박물관에 소장된 1점만 남아 있으며 2012년 국보로 지정됐다.

행사는 오후 2시 전주시청 노송광장에서 진발의식을 시작으로 300여 명 봉안행렬이 팔달로를 거쳐 경기전까지 이동한다. 이후 정전 봉안의식과 봉안고유제가 이어지며 올해는 지역 생활문화예술 동호회원들도 행렬에 참여한다.

행사 당일 전주시청 앞부터 오거리 문화광장 구간은 오전 10시 30분부터 오후 2시 40분까지, 팔달로와 충경로 등 행렬 이동 구간은 오후 2시 30분부터 3시 30분까지 차량 통행이 통제된다. 시내버스도 일시 우회 운행한다.

전주시 관계자는 "시민과 관광객이 전주의 역사와 전통문화를 생생하게 느낄 수 있도록 준비했다"며 "관심과 참여를 바란다"고 말했다.