천안 성성호수공원 로컬푸드직매장 추진 논란…시의원들 반발

▲황경수 천안시의원이 9일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 하고 있다 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안시가 성성호수공원 인근에 로컬푸드직매장 설치를 검토하면서 입지 논란이 불거지고 있다.

천안시의회 국민의힘 소속 의원들은 9일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 기존 의회에서 예산을 의결한 동남구 청수동에 로컬푸드직매장을 설치해야 한다고 촉구했다.

이날 기자회견에는 성성동을 지역구로 둔 황경수 의원과 권오중 부의장 등 국민의힘 소속 의원들이 참석했다.

황 의원은 “성성호수공원 일대에는 당초 수년간 검토와 용역을 거쳐 1800억원 규모의 아트센터 건립이 계획됐지만 민선 9기 출범 이후 경제성과 현실성이 부족하다는 이유로 일몰됐다”며 “시민들의 기대가 컸던 만큼 아쉬움이 크다”고 밝혔다.

이어 “아트센터를 대신해 문화·예술·교육·휴식 기능을 갖추고 주차난까지 해소할 수 있는 시설을 마련해야 한다”며 “그런데 대체시설에 대한 구체적인 계획보다 로컬푸드직매장 설치 방안이 먼저 나왔다”고 지적했다.

직매장 예정부지의 적정성에 대해서도 문제를 제기했다.

천안시는 성성호수공원 방문자센터 옆 공원 예정부지에 정식 직매장을, 방문자센터 버스주차장에는 임시매장을 설치하는 방안을 검토하고 있다.

황 의원 등은 해당 부지가 성성호수공원 개발에 따른 주민 편의를 위해 확보된 공원용지라는 점을 강조했다.

특히 직매장 예정부지 인근에 2028년 3월 개교 예정인 업성2초등학교가 들어서는 만큼 물품 운송차량과 방문객 차량 증가에 따른 학생 통학 안전 문제를 우려했다.

예산 편성 취지와 다른 사업 추진 가능성도 지적했다.

황 의원은 “지난 추가경정예산 심사에서 동남구에 로컬푸드 전문매장이 없다는 이유로 청수호수공원 임시매장 설치비 2억8000만원을 의결했다”며 “그런데 같은 규모의 임시매장을 지난 9월부터 성성호수공원에 설치하는 방안이 검토되고 있다”고 주장했다.

이어 “동남구에 설치하기로 의결한 사업을 이미 백석동에 로컬푸드 매장이 있는 서북구로 변경하려는 것”이라며 “입지를 바꾸려면 예산 집행에 앞서 의회에 변경 사유를 설명하고 다시 심의를 받아야 한다”고 강조했다.

이에 대해 장기수 천안시장은 같은 날 출입기자들과의 차담회에서 사업이 아직 검토 단계라는 입장을 밝혔다.

장 시장은 “아직 이 사업은 계획 단계에 불과하다”며 “모든 사업은 시민들의 합의와 동의가 필요한 만큼 주민 동의가 없다면 무리하게 추진할 이유가 없다”고 말했다.

로컬푸드직매장 입지를 둘러싼 논란이 불거지면서 천안시가 주민 의견 수렴과 의회 협의를 거쳐 어떤 결정을 내릴지 주목된다.