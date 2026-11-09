경북도·일본 나라현, 대학 중심 미래인재 양성 협력 본격화

경상북도가 일본 나라현과 대학을 중심으로 한 미래인재 양성 협력체계 구축에 본격적으로 나섰다. 양 지역 대학 간 교류를 확대하고 공동연구와 인재 양성 프로그램을 발굴하는 한편, 2027년에는 경북에서 첫 국제포럼을 개최할 계획이다.

경북도는 경북 앵커센터, 영남대학교 한일미래인재협력센터와 함께 지난 5일부터 8일까지 일본 나라현을 방문해 나라현청과 현지 대학 5곳을 대상으로 한일 대학 간 미래인재 양성 협력 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.

이번 방문은 한일 정상회담의 안동 개최와 나라현지사의 경북 방문을 계기로 형성된 양 지역 간 교류 분위기를 대학과 인재 양성 분야로 확대하기 위해 마련됐다.

방문단은 나라국립대학기구 소속 나라여자대와 나라교육대를 비롯해 나라현청, 나라현립대, 나라대, 텐리대 등을 차례로 방문해 대학 간 협력체계 구축과 공동 프로그램 운영 방안을 협의했다.

특히 영남대 한일미래인재협력센터와 긴밀하게 소통할 나라현 내 거점 협력 대학을 발굴하고, 정기적인 영상회의를 통해 교류사업을 지속적으로 추진하는 방안에 의견을 모았다. 대학별 특성화 분야와 교육·산업 자원을 연계한 맞춤형 인재 양성 프로그램도 주요 논의 과제로 다뤄졌다.

경북도는 이번 방문을 계기로 ‘한일 대학 교류협력단’을 상시 운영하고, 2027년 경북에서 ‘한일 대학 인재 협력 국제포럼’을 처음 개최할 예정이다. 이후 국제포럼을 경북과 나라현에서 번갈아 열어 양 지역 대학 간 협력 성과를 공유하고 교류 분야를 넓혀 나간다는 구상이다.

그동안 영남대를 비롯한 경북지역 대학들은 나라현 소재 대학들과 공동연구, 교환학생, 학술 세미나, 특강 등 다양한 분야에서 교류를 이어왔다. 경북도는 기존 대학별 교류를 지역 차원의 협력체계로 확대해 보다 많은 대학이 참여하는 글로벌 인재 양성 기반을 마련할 방침이다.

이상수 경북도 지방정부전략국장은 “한일 정상회담 안동 개최 이후 양국 지방정부 간 교류가 어느 때보다 중요해진 상황에서 이번 나라현 방문은 대학이 주도하고 지자체가 지원하는 글로벌 인재 양성 협력 생태계를 만드는 중요한 출발점”이라고 말했다.

이어 “영남대 한일미래인재협력센터를 비롯한 지역 대학들과 나라현 대학을 연결해 지속적인 협력 채널을 구축하고, 인적·학술 교류를 넘어 전략산업 인재 양성을 위한 산학연 협력으로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.