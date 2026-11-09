경북교육청, 학생 스스로 찾은 ‘배움의 이유’…세상을 바꾸는 공부 성과 공유

경북지역 중·고등학생들이 일상과 지역사회에서 발견한 문제를 스스로 탐구하고 해결 방안을 실천하며 얻은 배움의 경험을 한자리에서 공유했다.

경북교육청은 지난 7일 구미 금오산호텔에서 도내 중·고등학생과 지도교사들이 참여한 가운데 ‘배움의 이유-세바공(세상을 바꾸는 공부) 오픈 아카이브(OPEN ARCHIVE)’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 학생들이 교실에서 배운 지식을 실제 삶의 문제와 연결하고, 스스로 질문을 만들어 해결 방안을 찾아가는 과정에서 얻은 경험과 성과를 나누기 위해 마련됐다.

‘세바공’은 ‘왜 공부해야 하는가’라는 근본적인 질문에서 출발한 학생 주도형 탐구 프로젝트다. 단순히 지식을 습득하는 데 그치지 않고 학생들이 주변의 문제를 직접 발견하고 해결책을 찾아 실천하면서 배움의 의미를 깨닫도록 하는 데 목적을 두고 있다.

올해는 도내 중·고등학교에서 66개 팀이 지원해 최종 40개 팀이 선정됐다. 학생들은 환경과 지역사회, 디지털 격차, 고령화 등 다양한 주제를 중심으로 탐구와 계획, 실행, 성찰의 과정을 거치며 프로젝트를 진행해 왔다.

이날 행사에는 이 가운데 15개 팀이 참여해 자신들의 활동 경험을 소개했다. 특히 프로젝트의 최종 결과뿐 아니라 문제를 발견하고 해결 방안을 고민하는 과정에서 겪은 시행착오와 변화, 성장의 경험을 함께 나눠 의미를 더했다.

행사는 학생들이 직접 탐구 경험을 발표하는 ‘오픈 스토리(OPEN STORY)’와 각 팀의 활동 과정 및 실천 결과를 전시하는 ‘오픈 갤러리(OPEN GALLERY)’ 등으로 진행됐다.

오픈 갤러리에서는 학생들이 다른 팀의 프로젝트를 살펴보며 서로 질문과 의견을 주고받았다. 같은 문제라도 접근 방식에 따라 다양한 해결책이 나올 수 있다는 점을 확인하고, 새로운 탐구의 가능성을 발견하는 자리도 됐다.

특히 학생들은 일상에서 발견한 작은 의문이 하나의 탐구 주제로 발전하고, 이를 해결하기 위한 실천이 지역사회의 변화로 이어질 수 있다는 점에 주목했다. 배운 내용을 실제 생활에 적용하면서 공부의 필요성과 가치를 스스로 확인했다는 점에서도 의미가 있다.

이번 행사는 국제 바칼로레아(IB) 교육에서 강조하는 공동체 프로젝트를 일반학교 교육활동으로 확산하는 사례로도 평가된다. 학생들이 질문을 만들고 협업을 통해 문제를 해결하며 자신의 경험을 돌아보는 과정에서 탐구와 실천 중심 교육의 가능성을 보여줬기 때문이다.

경북교육청은 앞으로 학생 주도형 공동체 프로젝트를 확대하고, 학교 현장에서 질문과 탐구, 실천과 성찰이 자연스럽게 이어지는 수업 문화를 정착시켜 나갈 방침이다.

또한 학생들이 교과 지식을 실생활에 활용하면서 배움의 가치를 직접 체감하고, 학교에서 시작된 탐구 활동이 지역사회와 연결될 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

임종식 교육감은 “배움의 진정한 가치는 학생들이 스스로 질문하고 배운 것을 삶 속에서 실천할 때 더욱 커진다”며 “앞으로도 학생들이 공부의 이유를 스스로 발견하고, 배움을 통해 자신과 공동체의 변화를 만들어 가는 주체로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.