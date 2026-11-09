배우 진선규·고보결 출연 연극 ‘꽃, 별이 지나’ 의성 무대 오른다

배우 진선규와 고보결 등이 출연하는 연극 ‘꽃, 별이 지나’가 오는 25일과 26일 이틀간 의성문화회관 무대에 오른다.

의성군은 군민들에게 수준 높은 공연예술을 선보이기 위해 연극 ‘꽃, 별이 지나’를 오는 25일과 26일 오후 7시 의성문화회관에서 공연한다고 밝혔다.

이번 작품은 (재)예술경영지원센터가 추진하는 ‘2026년 대표공연 콘텐츠 지역유통 지원’ 공모사업 선정작으로, 배우들의 섬세한 신체 움직임과 무대 위 라이브 피아노 연주가 어우러지는 피지컬 시어터(Physical Theatre) 형식으로 선보인다.

대사보다는 몸짓과 음악을 통해 인물의 감정과 내면을 표현하는 것이 특징으로, 관객들에게 기존 연극과는 다른 감동을 전할 것으로 기대된다.

연극 ‘꽃, 별이 지나’는 제주도의 작은 꽃집을 운영하는 주인공 미호가 친구의 생일을 맞아 꽃다발을 준비하면서 시작된다. 꽃을 하나씩 고르는 과정에서 미호는 친구의 사랑 이야기와 치매를 앓던 할머니를 돌보던 시간, 어머니의 죽음 등 마음 깊이 간직해 온 기억들을 떠올린다. 작품은 이처럼 꽃을 매개로 삶에서 마주하는 상실과 아픔, 그리고 이를 받아들이고 치유해 가는 과정을 섬세하게 풀어낸다.

특히 이번 공연에는 영화와 드라마, 연극 무대에서 활발하게 활동해 온 진선규와 고보결을 비롯해 이다아야, 김대현, 정예인 등이 출연해 작품의 완성도를 높인다.

의성군은 이번 공연이 지역에서 쉽게 접하기 어려운 수준 높은 연극을 가까이에서 감상할 기회를 제공하고, 군민들의 문화 향유 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최유철 의성군수는 “이번 공연이 문화예술이 살아 숨 쉬는 의성을 만들고, 군민의 문화적 갈증을 해소하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.