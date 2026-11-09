충남도, 서천 해양바이오·김산업 집중 육성…신성장 동력 확보

▲박수현 충남지사가 서천 문예의 전당에서 '충남통(通)행’ 일정을 진행하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 서천을 해양바이오 산업 거점이자 김산업·생태관광 중심지로 육성한다.

박수현 충남도지사는 9일 서천 문예의 전당에서 군민 600여 명이 참석한 가운데 열세 번째 ‘충남통(通)행’을 진행하고 지역 현안과 민선 9기 서천 발전 구상을 밝혔다.

도는 우선 장항국가산업단지 내 해양바이오 산업화지원센터를 중심으로 인증지원센터와 소재 대량생산 플랜트 건립을 추진한다.

이를 통해 해양바이오 기업의 기술개발부터 제품 생산과 사업화까지 단계별 지원체계를 구축할 계획이다.

국립 해양바이오 산업진흥원 설립도 추진한다. 도는 정부와 국회에 설립 필요성을 지속 건의하고, 해양수산부의 타당성 조사에 서천군과 공동 대응할 방침이다.

김산업 경쟁력 강화에도 나선다.

우량 김 생산체계 구축과 양식장비 현대화를 지원하고, 황백화 예보시스템을 도입해 생산 안정성을 높일 계획이다.

국제 마른김 거래소 활성화와 해외 판로 개척을 지원하는 한편, 가공용수 공급과 정수시설 증설 등 생산·가공 기반시설도 확충한다.

생태관광 분야에서는 장항 국가습지 복원과 서천갯벌 방문자센터 건립을 지원하고, 국립휴양공원 지정을 위한 정부 타당성 조사에도 대응한다.

금강하구 생태복원 사업은 농·공업용수 수급과 생태계 영향 등을 검토하는 정부 연구용역 결과를 토대로 관계 지자체와 주민 의견을 수렴해 추진할 방침이다.

지역 주요 현안인 장항선 개량 및 복선전철 사업의 적기 예산 확보에도 힘을 쏟는다.

또 2024년 화재로 피해를 입은 서천특화시장의 조속한 재건축을 위해 행정절차와 공정 관리 등을 지원할 계획이다.

박수현 지사는 “서천이 가진 해양바이오와 김산업, 생태자원의 강점이 지역 일자리 창출과 경제 활성화로 이어질 수 있도록 서천군과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.