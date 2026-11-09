정덕영 양주시장, 국토교통부 장관 면담…지역 현안 20건 건의

양주시는 9일 정덕영 시장이 정성호 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 지역 주요 현안 해결과 제도 개선을 위한 적극적인 지원을 건의했다고 밝혔다.
건의사항은 △도시 및 교통 인프라 구축을 위한 현안사항 10건 △법령 및 지침 개정을 위한 제도개선 8건 △기업 및 산업 활성화를 위한 규제 개선 2건 등 총 20건이다.
정 시장은 대규모 택지개발에 따른 도시성장에 발맞춰 광역 교통망을 신속히 확충해야 하며, 동서 간 균형 발전을 위해 GTX-C노선 양주역 추가 정차, 서울 3호선 양주 연장과 양주역세권 개발, 양주장흥 공공주택지구 조성사업 등 주요 도시개발사업의 원활한 추진을 위한 지원을 요청했다.
아울러 개발제한구역과 군사시설보호구역 등 각종 규제로 인한 지역개발의 제약을 해소하기 위한 관련 규제 완화와 광역철도 운영비 국비 지원 등 제도개선의 필요성을 전달했다.
이와 함께 신재생에너지 인프라 확충을 위한 산업단지 내 복합용지 기능 강화와 산업단지 외 연계사업을 통한 신재생에너지 보급·확산 강화 등 산업단지 관련 규제 완화를 통한 기업 환경 개선도 함께 건의했다.
정 시장은 “양주시의 지속 가능한 발전과 시민 복리 증진을 위해서는 국토교통부의 적극적인 관심과 협조가 필요하다”며 “이번 면담을 통해 양주시의 주요 현안과 제도개선 필요성을 중앙정부에 직접 전달했다”고 말했다.
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