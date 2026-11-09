정덕영 양주시장, 국토교통부 장관 면담…지역 현안 20건 건의

▲정덕영(왼쪽) 양주시장이 9일 정성호(오른쪽) 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관에게 건의서를 전달하고 있다.ⓒ양주시

양주시는 9일 정덕영 시장이 정성호 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 지역 주요 현안 해결과 제도 개선을 위한 적극적인 지원을 건의했다고 밝혔다.

건의사항은 △도시 및 교통 인프라 구축을 위한 현안사항 10건 △법령 및 지침 개정을 위한 제도개선 8건 △기업 및 산업 활성화를 위한 규제 개선 2건 등 총 20건이다.

정 시장은 대규모 택지개발에 따른 도시성장에 발맞춰 광역 교통망을 신속히 확충해야 하며, 동서 간 균형 발전을 위해 GTX-C노선 양주역 추가 정차, 서울 3호선 양주 연장과 양주역세권 개발, 양주장흥 공공주택지구 조성사업 등 주요 도시개발사업의 원활한 추진을 위한 지원을 요청했다.

아울러 개발제한구역과 군사시설보호구역 등 각종 규제로 인한 지역개발의 제약을 해소하기 위한 관련 규제 완화와 광역철도 운영비 국비 지원 등 제도개선의 필요성을 전달했다.

이와 함께 신재생에너지 인프라 확충을 위한 산업단지 내 복합용지 기능 강화와 산업단지 외 연계사업을 통한 신재생에너지 보급·확산 강화 등 산업단지 관련 규제 완화를 통한 기업 환경 개선도 함께 건의했다.

정 시장은 “양주시의 지속 가능한 발전과 시민 복리 증진을 위해서는 국토교통부의 적극적인 관심과 협조가 필요하다”며 “이번 면담을 통해 양주시의 주요 현안과 제도개선 필요성을 중앙정부에 직접 전달했다”고 말했다.