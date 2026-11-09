55억 투입 '임실 야구장' 준공…인조잔디·덕아웃 완비 '야간 경기' 가능

▲임실야구장 전경 ⓒ임실군

전북 임실군이 총사업비 55억 원을 투입해 조성한 '임실 야구장'이 문을 열고 본격 운영에 들어갔다.

그동안 전용 구장이 없어 인근 지자체를 찾아야 했던 지역 사회인 야구 동호인들의 숙원이 해소될 전망이다.

임실군은 임실읍 이도리 일원에서 체육 관계자와 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 임실 야구장 준공식을 열고 기념 사회인 야구대회를 진행했다고 9일 밝혔다.

신설된 야구장은 부지면적 2만582㎡ 규모로 야구장 1면과 덕아웃 2동, 본부석 및 기록실 1동, 주차장을 갖췄다.

필드에는 인조잔디를 깔았으며, 야간 조명타워(LED)를 설치해 직장인 동호인들의 야간 경기 수요를 충족할 수 있도록 설계했다.

2023년 기본계획 수립 이후 지난해 12월 착공해 올해 8월 조성을 마무리했다.

임실군은 지난해 59억 원을 들여 준공한 생활체육관 피구·탁구장에 이어 이번 야구장까지 완공하면서 생활체육 기반을 잇달아 확충하고 있다.

군은 27홀 규모의 오수 파크골프장과 함께 다양한 세대를 아우르는 체육 복지 인프라를 확대해 주민 여가 활동을 지원하고 외부 생활체육 인구 유입을 도모한다는 계획이다.

한득수 임실군수는 "임실 야구장 준공으로 더 나은 환경에서 마음껏 스포츠를 즐길 수 있게됐다"며 "앞으로도 체육 인프라 확충과 생활체육 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.