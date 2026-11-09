경상원, 경기도 우수시장 박람회서 안전·친환경 캠페인 펼쳐

경기도시장상권진흥원이 전통시장을 찾는 방문객들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 안전 수칙을 알리고 친환경 소비문화를 확산하는 캠페인을 펼쳤다.

경상원은 지난 7일부터 8일까지 가평 잣고을시장에서 열린 ‘2026년 경기도 우수시장 박람회’에서 상인과 방문객을 대상으로 안전 수칙 홍보 캠페인을 진행했다고 9일 밝혔다.

▲‘2026년 경기도 우수시장 박람회’ 현장 캠페인 기념촬영 ⓒ경기도시장상권진흥원

이번 캠페인은 축제 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하고 전통시장 이용객들에게 친환경 소비의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

경상원은 행사장을 찾은 상인과 방문객들에게 행사장 이용 시 지켜야 할 안전 수칙을 안내하고, 일회용 장바구니 사용을 줄이기 위한 다회용 친환경 장바구니를 배부했다. 기관 유튜브 구독자 등을 대상으로 장바구니를 제공했으며, 주요 지원사업을 소개하는 홍보 리플릿도 함께 배포했다.

경상원은 그동안 지역 축제와 연계한 홍보 부스를 운영하며 다양한 ESG 활동을 이어왔다. 지난달에는 한국에너지공단과 함께 ‘소상공인 상생한마당’에 참여해 친환경 칫솔과 생분해 물티슈를 나눠주고 고효율 기기 구매 지원사업 등을 홍보했다.

경상원 관계자는 “도민과 상인이 함께하는 지역 상권을 만들기 위해 지역상권 이용의 날, 경기바다 함께해 등 다양한 ESG 활동을 추진하고 있다”며 “앞으로도 소상공인 지원과 함께 전통시장에 안전하고 친환경적인 이용 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.