충남도, 소나무재선충병 확산에 최고 단계 대응체계 가동

▲박수현 충남지사가 도청 브리핑룸에서 소나무재선충 방제 총력 대응 기자회견을 하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 서해안 지역을 중심으로 확산하는 소나무재선충병에 대응하기 위해 도지사가 직접 지휘하는 범부서 총력 대응체계를 가동한다.

박수현 충남도지사는 9일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “오늘부터 도지사가 방제 최전선에서 직접 지휘하는 최고 단계 범부서 총력 대응체계로 전환한다”고 밝혔다.

기존 실무부서 중심의 방제 방식으로는 확산세를 차단하기 어렵다는 판단에 따른 조치다.

박 지사는 지난달 30일 헬기를 이용해 피해지역을 점검한 뒤 기후변화에 따른 확산 양상을 고려해 기존 방제체계의 전면적인 개선이 필요하다고 판단했다.

도는 도지사를 본부장, 행정부지사를 부본부장으로 하는 범부서 대책본부를 즉시 가동한다.

대책본부는 홍보와 예산 확보, 위험목 관리, 드론 예찰, 법률 자문, 언론 대응, 현장 안전 지원 등 7개 지원반으로 구성된다.

박 지사는 “예산 부족이나 행정절차로 방제가 지연되는 일이 없도록 도지사 권한으로 즉시 해결하겠다”며 “15개 시군을 통합 지휘하고 내년 5월 말까지 매주 추진 상황을 직접 점검하겠다”고 강조했다.

도는 내년 4월 말까지 벌채와 파쇄 등 방제 역량을 집중 투입해 피해 확산을 차단할 계획이다.

드론과 항공·지상 정밀예찰을 병행해 신규 피해목을 조기에 발견하고 주요 산림 보전지역에는 예방나무주사를 실시한다.

또 민·관·군·경과 산림 전문기관이 참여하는 광역 협력체계를 구축해 국유림과 사유림의 구분 없이 방제를 추진하고, 주민 안전을 위협하는 위험 고사목도 선제적으로 제거할 방침이다.

방제 예산과 인력 확보에도 나선다.

도는 방제 예산을 460억원 규모로 확대했지만 광범위한 피해에 대응하기에는 재정과 인력이 부족하다고 보고 있다.

이에 산림청에 국비 200억원 추가 지원과 유인 헬기를 활용한 항공방제 시범운영 재개를 건의했다.

정부에는 재해대책비 조기 지원과 국비 교부 절차 간소화, 방제 현장의 장애 요인이 되는 법령과 지침 개선도 요청했다.

장기적으로는 산림청과 협력해 피해목의 산업적 활용 방안을 마련하고, 피해지역의 생태적 특성에 맞는 대체 수종을 심어 기후변화에 대응하는 산림으로 전환할 계획이다.