임실군의회, 정례회 앞두고 정책보고회…내년도 본예산·조직개편 사전 점검

▲ 9일 임실군의회 회의실에서 의원들과 집행부 관계자가 참석한 가운데 '정책보고회'가 열리고 있다. ⓒ임실군의회

전북 임실군의회가 제357회 제2차 정례회를 앞두고 집행부와 주요 군정 현안을 사전 점검하는 자리를 가졌다.

예산안과 주요 조례안 심사의 효율성을 높이기 위해 마련됐다.

임실군의회는 9일 의회 회의실에서 의원들과 집행부 관계자가 참석한 가운데 '정책보고회'를 열고 주요 의안과 현안 사업을 공유했다고 밝혔다.

이날 집행부는 2027년도 본예산안 및 기금운용계획안, 2026년도 제2회 추가경정예산안을 의회에 설명했다.

아울러 민선 9기 행정기구 및 정원 조례 개정안, 기본사회 실현 조례안을 비롯해 상가 윷판형 암각화 유적 부지 매입과 오수 파크골프장 확장 등 공유재산관리계획안도 보고 테이블에 올랐다.

의회는 이번 보고회를 통해 사업 배경과 예산 편성 타당성을 검토하는 한편, 정례회 의사일정과 2027년도 연간 회기 운영계획을 함께 조율했다.

정일윤 임실군의회 의장은 "“이번 정책보고회는 한 해를 마무리하고 새해를 준비하는 뜻깊은 자리"라며 "다가오는 정례회에서 보다 내실 있는 심사가 이뤄질 수 있기를 기대한다"고 말했다.

임실군의회는 오는 20일 제357회 제2차 정례회를 개회하고 제출된 안건을 본격 심사할 예정이다.