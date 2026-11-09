이원택 지사, 장·차관 잇따라 만나 전북 핵심사업 국비 증액 설득

이원택 전북특별자치도지사가 9일 국회를 찾아 관계 부처 장·차관들에게 2027년 국가예산 증액을 요청했다. 지난 3~4일 국회 방문에 이어 일주일 가량 만이다.

이 지사는 이날 김성환 기후부·김정관 산업부·홍지선 국토부·이소영 중기부 장관과 조용범 기획예산처 차관 등을 만나 전북 사업의 국비 반영을 강조했다.

국회 심사에서 정부안보다 예산을 늘리려면 소관 부처와 기획예산처의 동의가 필요하다. 1차 방문이 국회에 전북 사업의 필요성을 알리는 자리였다면, 이번 2차 방문은 그 사업들이 실제 증액으로 이어지도록 정부의 동의를 얻는 데 초점을 맞췄다.

이 지사는 김성환 장관에게 ▲고창 전력산업 클러스터 구축(10억 원) ▲김제 친환경 에너지타운(1억 5,000만 원) ▲부안 탄소중립체험관 건립(5억 원) ▲전주권 광역폐기물처리(소각)시설 건립(정부안 55억 원·54억 원 증액) 등 4건의 국비 반영을 건의했다.

▲김정관 산업부 장관을 만나 전북 피지컬AI 밸리 조성(400억 원) 지원 등을 요청한 이원택 전북지사 ⓒ전북도

김정관 산업부 장관에게는 ▲전북 피지컬AI 밸리 조성(400억 원) ▲K-HBM·HBF 제품기술 개발센터 구축(25억 원) ▲피지컬AI·로봇 등 첨단산업 지원사업 2건(40억 원)을 요청했다.

예산 증액의 최종 관문인 기획예산처에서는 조용범 차관을 만나 ▲피지컬AI 밸리 조성 ▲새만금 K-푸드 수출허브단지(5억 원) ▲국가정원 조성(10억 원) ▲로봇 부품 클러스터 상생형 임대공장 건설(5억 원) 증액에 대한 정부 동의를 역설했다. 전라선 고속화와 왕궁 자연환경복원사업의 예타 통과, 새만금 남북3축도로 예타 대상사업 선정도 당부했다. 특히 피지컬AI 밸리 조성(392억 원)은 산업부와 기획예산처 양쪽에 당부했다.

국회 상임위 간사들도 만났다. 한준호 과방위 간사에게는 우주방사선 영향평가 연구시설 핵심기술 고도화(10억 원)와 영재학교 공모 선정 지원을, 최기상 기후위 간사에게는 ▲고창 전력산업 클러스터 구축(10억 원) ▲김제 친환경 에너지타운(1억 5,000만 원) ▲부안 탄소중립체험관 건립(5억 원) ▲국내 청정수소 생산지원 시범사업(10억 원)을 건의했다.

이원택 전북특별자치도지사는 “국회 증액에는 소관 부처의 동의가 반드시 필요한 만큼 장관과 차관을 직접 만나 사업의 필요성을 설명하는 데 집중했다”며 “예산 심사가 끝날 때까지 국회와 정부를 오가며 정부 동의를 확보해 실제 증액으로 이어지고, 피지컬 AI 등 전북의 미래 먹거리 예산을 한 건이라도 더 지켜내겠다”고 말했다.