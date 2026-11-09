[경기도의회 소식] 기획재정위, 행정사무감사 돌입…재정건전성 집중 점검

□5개 실·국·기관과 경기연구원 대상…주요 사업도 점검

경기도의회 기획재정위원회가 9일부터 16일까지 8일간 일정으로 2026년도 행정사무감사에 들어갔다.

▲경기도의회 기획재정위 행정사무감사 관련 회의 ⓒ경기도의회

도의회에 따르면 이번 감사는 제12대 경기도의회 기획재정위원회 구성 이후 처음 실시하는 행정사무감사로, 경기도 기획조정실과 균형발전기획실, 평화협력국, 경기도감사위원회, 경기도도민권익위원회 등 5개 실·국 및 합의제 행정기구와 출연기관인 경기연구원을 대상으로 진행된다.

위원회는 이번 감사에서 민선 9기 도정의 주요 과제인 재정건전성 확보와 조직 쇄신 방향을 중점적으로 점검할 계획이다.

특히 민선 9기 출범 직후 선언된 경기도 재정위기의 구조적 원인을 살펴보고, 향후 본예산 편성 방향과 재정 운용 대책을 집중적으로 검증한다. 민선 8기 주요 사업의 정책 성과와 도민 생활에 미친 영향도 점검해 행정 비효율과 불합리한 제도 개선 방안을 마련할 방침이다.

이와 함께 도정 방향을 반영한 조직개편의 실효성, 남북·동북아 정세 변화에 따른 평화협력 사업의 지속가능성, 공직기강 확립과 비위 근절 대책, 고충 민원 처리 및 도민 권익 구제 실태 등도 주요 감사 대상이다.

김창식 위원장은 “경기도의 재정과 정책 기획을 총괄하는 상임위원회로서 도정 전반이 도민 눈높이에 맞춰 투명하고 합리적으로 운영되는지 엄정하게 검증하겠다”며 “단순한 지적에 그치지 않고 도민의 혈세가 낭비되지 않도록 실질적인 대안을 제시하는 내실 있는 감사를 이끌겠다”고 말했다.

□한규찬 도의원, 체전 경기용기구 확보·시설 안전교육 강화 주문

경기도의회 문화체육관광위원회 한규찬 의원(더불어민주당·평택)은 9일 문화체육관광국 행정사무감사에서 2027년 전국체육대회 경기용기구의 종목별 특성을 고려한 지원과 체육시설 안전교육 강화를 주문했다.

▲한규찬 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

한 의원은 재정 여건을 이유로 경기용기구 구매보다 임차를 우선하는 방안에 우려를 표하며, 역도 등 장비 상태가 선수 안전과 경기력에 직접 영향을 미치는 종목은 종목단체 의견을 반영해 필요한 장비를 확보해야 한다고 강조했다.

또한 경기도가 공공체육시설 중심의 안전교육을 민간체육시설까지 확대하기로 한 점을 긍정적으로 평가하면서, 시설 관리자뿐 아니라 사범과 지도자까지 교육 대상을 확대해야 한다고 제안했다.

특히 무리한 지도 방식으로 발생하는 사고를 예방하기 위해 아동학대 예방과 안전한 지도 방법에 대한 교육도 강화해야 한다고 당부했다.

□김성태 도의원, 추미애 지사에 ‘농어민과의 대화’ 마련 촉구

경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당·용인2)이 9일 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 추미애 경기도지사와 농어민이 직접 소통하는 자리를 조속히 마련할 것을 촉구했다.

▲김성태 경기도의회 의원(오른쪽) ⓒ경기도의회

김 의원은 농지 문제와 생산비 상승, 기후재해, 고령화 등 농어촌 현안은 행정자료만으로 파악하는 데 한계가 있다며 농업인·축산인·어업인 등 현장의 목소리를 직접 듣는 소통의 장이 필요하다고 강조했다.

이어 농업을 생명산업이자 미래산업으로 육성하기 위해서는 정책 수립 과정부터 농어민의 의견을 반영해야 한다며, 도지사와 농어민이 함께 경기도 농정의 미래를 논의하는 자리를 조속히 마련해 달라고 주문했다.