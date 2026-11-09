한국수자원공사, 사연댐 안전성강화사업 11월 착공

▲한국수자원공사는 기후에너지환경부, 울산광역시와 함께 추진하는 ‘사연댐 안전성강화사업’을 11월 9일 착공한다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 노후 사연댐의 안전성을 높이고 국보 울주 대곡리 반구대 암각화의 침수 문제를 해결하기 위한 사업에 본격 착수한다.

한국수자원공사는 기후에너지환경부, 울산광역시와 함께 추진하는 ‘사연댐 안전성강화사업’을 11월 9일 착공한다고 밝혔다.

1965년 준공된 사연댐은 60여 년이 지난 노후 시설로, 기후변화에 따른 극한 홍수와 지진 등 복합 재난에 대비한 시설 보강 필요성이 제기돼 왔다. 이에 따라 총 809억 원의 국비를 투입해 댐 안전성 확보와 문화유산 보존을 동시에 추진한다.

특히 반구대 암각화는 사연댐 만수위인 해발 60m보다 낮은 해발 53m에 위치해 집중호우 때마다 침수 피해가 반복됐다.

한국수자원공사는 기존 자연월류식 여수로 높이를 해발 60m에서 47m로 낮추고, 폭 15m·높이 7m 규모의 수문 3개를 새로 설치할 계획이다. 이를 통해 홍수기에도 선제적인 방류가 가능해져 댐 수위를 해발 53m 이하로 유지할 수 있는 기반을 마련한다.

또한 신규 취수탑과 연결 관로를 구축해 노후 취수시설을 대체하고 울산 지역의 생활용수와 공업용수 공급 안정성도 확보할 방침이다.

사업은 여수로 굴착과 수문 제작·설치, 취수시설 구축 등을 단계적으로 진행하며 2030년 전체 공정을 마무리할 예정이다.

장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장은 “사연댐 안전성강화사업은 댐의 안전을 확보하는 동시에 세계유산인 반구대 암각화의 오랜 침수 문제를 해결하는 계기가 될 것”이라며 “철저한 안전관리를 통해 사고 없이 공사를 추진하고 울산 지역의 안정적인 물 공급과 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.