국가철도공단, 타지키스탄 스마트 교통정책 연수 실시

▲국가철도공단이 타지키스탄의 스마트 교통관리 역량 강화를 위한 교통정책 연수를 진행하고 양국 간 교통 인프라 협력을 확대했다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 타지키스탄의 스마트 교통관리 역량 강화를 위한 교통정책 연수를 진행하고 양국 간 교통 인프라 협력을 확대했다.

국가철도공단은 ‘타지키스탄 두샨베시 스마트 모빌리티 조성 사업’의 일환으로 지난 1일부터 7일까지 타지키스탄 교통부와 두샨베시 등 관계기관 고위급 공무원을 초청해 교통정책 연수를 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 두샨베시의 스마트 도시교통 마스터플랜과 스마트 모빌리티 세부 계획을 수립하고, 효율적인 교통 운영·관리 전략을 마련하기 위한 사업이다.

국토교통부가 시행하고 해외건설협회가 발주한 공적개발원조(ODA) 사업으로, 사업 기간은 2026년 6월부터 2028년 6월까지이며 사업 규모는 약 27억 3700만 원이다.

공단은 이번 연수에서 교통 인프라 재원조달 전략을 비롯해 AI 기반 스마트 교차로 운영 기술, 도시교통 데이터 통합 운영 등을 주제로 강의를 진행하고 국내 교통관리체계의 우수사례와 운영 노하우를 공유했다.

또한 경기도 교통정보센터와 서울시 교통정보 시스템(TOPIS)을 방문하고 우이신설선 도시철도 시승 기회를 제공했다. 이를 통해 연수 참가자들이 교통정보의 수집·분석·활용 과정을 직접 살펴보고 두샨베시 교통 환경에 적용할 수 있는 정책과 운영 방안을 모색하도록 지원했다.

특히 연수 기간 중 국토교통부와 타지키스탄 두샨베시는 협의의사록(RoD)을 체결하고 사업의 원활한 추진을 위한 양국 간 협력 기반을 강화했다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “이번 연수가 타지키스탄의 스마트 교통관리 역량을 한층 높이는 계기가 되었기를 바란다”며 “공단은 축적된 교통 인프라 구축 경험과 전문성을 바탕으로 사업의 성공적인 추진을 지원하고, 타지키스탄을 비롯한 글로벌 교통 인프라 시장에서 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.