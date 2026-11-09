양평군, '2026 경기정원문화박람회' 나흘간 12만명 방문…만족도 90%

경기 양평군이 ‘2026 제14회 경기정원문화박람회’의 성과를 공유하고, 일상 속 정원문화 확산을 위한 발전 방향을 모색했다.

양평군은 지난 6일 군청 대회의실에서 양평군과 경기도 관계자, 시민추진단 등이 참석한 가운데 경기정원문화박람회 성과보고회를 개최했다고 9일 밝혔다.

▲‘2026 제14회 경기정원문화박람회’ 최종보고회 참석자들 기념촬영 ⓒ양평군

이번 보고회에서는 박람회 개최 영상 상영과 유공자 표창, 운영 성과 보고, 개선사항 토의 등이 진행됐다. 군은 박람회 준비와 운영에 기여한 총감독과 시민추진단 정원조성팀장, 정원해설사 등에게 군수 표창을 수여하고 감사의 뜻을 전했다.

이번 박람회에는 나흘간 총 12만 명이 방문했으며, 초청작가정원과 기업·기관정원, 대학정원 등 64개 정원이 조성됐다. 70개 업체가 참여한 정원산업전도 운영됐으며, 관람객 종합 만족도는 90%를 기록했다.

특히 시민추진단과 양평가드너스, 양서면추진단 등 340명이 자원봉사에 참여해 군민이 함께 만드는 정원축제의 의미를 더했다. 정원해설사 22명은 총 247회의 해설을 진행했으며, 정원스탬프 투어에도 4500명이 참여했다.

전진선 군수는 “이번 박람회는 군민과 기업, 대학, 관계기관이 함께 만들어 낸 소중한 결실”이라며 “이번 성과를 바탕으로 일상 속 정원문화를 확산하고 세미원의 국가정원 지정을 위한 노력도 이어가겠다”고 말했다.