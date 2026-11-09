하남 나무고아원서 '2026 하나반 치유페스티벌' 성료…500명 참여

경기 하남시와 하남문화재단이 자연과 문화예술, 마음건강을 결합해 마련한 ‘2026 하나반 치유페스티벌’이 시민 약 500명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.

9일 하남시에 따르면 하남 나무고아원에서 전날 열린 이번 축제는 경기도 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업에 선정된 ‘2026 하나반 프로젝트’의 일환으로, 자연 속에서 휴식과 치유를 경험할 수 있는 다양한 프로그램으로 꾸며졌다.

▲'2026 하나반 치유페스티벌' 현장 ⓒ하남시

특히 반려나무 입양 프로그램은 목표로 한 500그루를 모두 달성하며 관심을 모았다. 이와 함께 자신만의 속도로 달리는 ‘마음속도 마라톤’, 숲에서 휴식을 즐기는 ‘숲면 콘테스트’, 자연 속 신체활동 프로그램인 ‘숲포츠’ 등이 운영돼 방문객들에게 색다른 경험을 제공했다.

클래식·성악 공연과 자연을 주제로 한 전시·체험 프로그램, 사운드 컬러링 테라피, 마음건강 이동상담 등 문화예술과 웰니스를 접목한 프로그램도 호응을 얻었다.

하남시와 하남문화재단은 이번 축제를 계기로 지역 자연환경과 문화예술 자원을 결합한 치유관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴·육성할 계획이다.

이현재 시장은 “이번 축제는 경쟁과 속도에서 벗어나 자연 속에서 온전히 자신을 위한 시간을 경험하도록 기획했다”며 “앞으로도 하남의 자연과 문화자원을 활용한 차별화된 치유관광 콘텐츠를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.