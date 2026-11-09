이광재가 떠올린 '초선 노무현'…박지원 전북 의원 '정치 스타일' 새롭게 조명

박지원 더불어민주당 전북 의원(군산김제부안을)은 국회 대(對)정부 질의와 관련해 차분한 목소리로 촌철살인의 핵심을 콕 짚는 스타일이다.

조용하지만 뜨거운 정치인, 겉으로 드러내지 않지만 내면의 열정이 강한 정치를 한다는 분석이 여기서 나왔다. 요란스럽지 않고 치열하며 부드러우면서도 강한 정치의 일단을 보여준다는 말이다.

이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장이 떠올린 '초선 노무현'을 통해 박지원 의원의 '정치 스타일'이 새롭게 조명받고 있다.

▲박지원 더불어민주당 전북 의원(군산김제부안을)은 국회 대(對)정부 질의은 차분한 목소리로 촌철살인의 핵심을 콕 짚는 스타일이다. ⓒ박지원 의원실

대(對)정부 질문과 국회 활동 등에서 침착하면서도 허를 찌르는 논리와 강단이 있는 그의 정치 방식과 화법이 정치권 안팎에서 관심을 끌고 있는 까닭이다.

이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장은 지난 4일과 5일 특위의 첫 종합정책질의를 마친 뒤 대정부 질문을 마무리한 박지원 의원을 향해 다음과 같은 말을 건냈다.

"박지원 의원님 질의하는 거 보면서 제가 떠오르는 분이 한 분 있는데, 초선 의원 때 노무현 국회의원이 생각이 납니다. 차분한 질문과 일문일답을 잘 해주셨다고 생각이 듭니다."

여권의 정치인이 노무현 전 대통령에 빗대어 생각난다는 것은 최고의 '정치적 찬사'에 해당할 수 있다.

더욱이 노 전 대통령이 정치적 결단을 내리고 새로운 길을 개척할 때 곁에서 함께해 '노의 오른팔'로 불린 선배 정치인의 평가라면 그 무게감이 남다를 수 있을 것이다.

▲박지원 의원의 대(對)정부 질의 방식과 정치적 태도에서 초선 시절 노무현 의원의 모습을 떠올렸다는 의미로 해석되며 차분하면서도 논리적이고 강단 있는 '박 의원 스타일'이 새롭게 조명을 받고 있다. ⓒ국회방송 캡처

박지원 의원은 이와 관련해 9일 페이스북에서 "더 겸손하게 공부하고, 치열하게 묻고, 끈질기게 해결하라는 선배 정치인의 당부로 여기고 계속 정진하겠다"며 선배의 격려를 '일신의 기회'로 삼을 뜻을 밝혔다.

박지원 의원은 그러면서도 '기쁘면서도 찡한 마음'이라며 울컥하는 심정을 밝혔다.

박지원 의원은 "(이광재 위원장의) 과분한 격려에 기쁜 마음이 들어야 마땅한데, 괜시리 찡한 마음이 먼저 들었다"며 가슴속에서 밀려오는 뭉클함을 표현한 것이다.

감회와 숙연한 마음을 드러낸 이유는 이렇다.

박지원 의원은 지난 2009년 5월 한 달 뒤에 있을 사법시험 2차 시험을 앞두고 고시원에서 노무현 전 대통령의 서거 소식을 들었다.

그때 기사로 이광재 위원장의 옥중 편지 '꽃이 져도 그를 잊은 적이 없다'를 접하며 눈물 흘렸던 기억이 있다.

▲박지원 전북 의원은 9일 페이스북을 통해 '기쁘면서도 찡한 마음'이라고 심정을 밝혔다. ⓒ박지원 의원실

박지원 의원은 "서로 일면식도 없는 사이에 다른 공간에서 다른 인생을 살았지만 노 대통령으로부터 받은 유산을 들고 어떻게 살아야 하는지 고민했다는 이유만으로, 십수년이 지나 처음 만나서도 한 인물에 대한 기억을 소재로 순식간에 연결되는 경험을 하게 된다"고 말했다.

이전까지 서로 잘 알지 못했지만 노무현이라는 걸출한 인물을 통해 공유한 기억과 정치적 유산이 세월을 넘어 두 사람을 이어준 셈이다.

박지원 의원에게 이 위원장의 한마디가 단순 격려를 넘어 기쁨과 그리움, 지난 세월을 되돌아보게 하는 뭉클한 감회로 다가온 이유도 여기에 있을 것이다.