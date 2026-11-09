서해 비안도·두리도 권역 어촌마을 개선 사업에 100억 원 투입...생활·안전 인프라 확충 및 활력 있는 섬마을 조성

해양수산부가 추진하는 2027년 어촌뉴딜3.0(어촌회복형) 공모사업에 전북 군산시 비안도·두리도 권역이 최종 선정돼 국비 70억 원을 포함한 총사업비 100억 원을 확보하게 됐다.

이번 사업은 어촌마을의 정주 여건을 개선하고 안전한 어항 기반을 확충하는 어촌회복형 사업으로 추진된다.

특히 낙후된 생활·안전 인프라를 정비하는 동시에 신재생에너지와 주민역량 강화 사업을 연계해, 주민이 체감할 수 있는 지속가능한 어촌 발전 기반을 마련하는데 중점을 둘 계획이다.

주요 사업은 비안도 호안도로 구조개선, 비안도·두리도 부잔교 설치, 부유식 소파제 조성, 신재생에너지 구축, 주민역량 강화 및 사회혁신 프로그램 운영 등이 추진된다.

비안도 호안도로는 약 400m 구간을 개선하고, 비안도와 두리도에 부잔교를 각각 설치하여 주민과 방문객의 이동 편의를 높일 계획이다. 또한 부유식 소파제 설치로 파랑을 막아 어항의 정온도와 이용 안전성을 확보한다는 계획이다.

아울러, 태양광을 활용한 신재생에너지 시설을 도입해 섬 지역의 에너지 자립 기반을 강화하고, 단순한 시설 정비를 넘어 주민 스스로 지역문제를 해결하고, 생활서비스를 지속적으로 운영할 수 있는 주민 역량 강화 프로그램을 운영하여 주민 주도형 어촌공동체를 육성할 방침이다.

이번 공모 선정 사업은 민선 9기 전북특별자치도 도정 운영 방향인 성장·참여·포용을 핵심 가치로, 농어촌을 단순한 생산 공간이 아닌 생활과 복지, 일자리와 관광이 결합 된 공간으로 재생하는 사업으로 ‘도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북’이라는 도정 비전과도 맞닿아 있다.

비안도·두리도 어촌뉴딜 3.0사업은 이러한 정책 방향을 구현하는 사업으로 생활기반시설을 개선해 주민의 안전과 편의를 높이고, 신재생에너지와 주민역량 강화 사업을 통해 어촌의 자립 기반을 마련함으로써 ‘살기 좋은 상생바다 비안·두리’를 조성한다는 구상이다.

김철태 전북특별자치도 새만금해양수산국장은 "이번 공모 선정은 군산 비안도와 두리도 주민들의 생활 속에서 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 중요한 출발점이라며, 주민 의견을 적극 반영해 사업 효과를 극대화하여 지속적으로 성장하는 어촌을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 말했다.

민주당 군산김제부안 김의겸 의원도 SNS에 "기쁜 소식을 전한다"고 소개하면서 "군산 비안도-두리도 권역이 해수부 공모 어촌뉴딜 3.0사업에 최종 선정돼 태풍에도 안전한 해안도로, 물 때와 상관없이 배를 편하게 타고 내리는 부잔교, 거친 파도를 막아주는 부유식 소파제를 만들게 됐다"고 밝혔다.